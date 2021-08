Moritzdorf

Rechts Sonnenblumenfelder, links der weite Blick über den Selliner See: Schon der Weg nach Moritzdorf (Gemeinde Sellin) ist eine Einladung. Durch das beschauliche Dorf bewegen sich an diesem Vormittag einige Wanderer und Radler. Etliche sind mit der kleinsten Rügener Fähre angekommen. Der Fährmann hat sie vom Baaber Bollwerk auf der anderen Seite der Baaber Bek nach Moritzdorf übergesetzt. Einige pilgern zur Moritzburg, die hoch über der Having thront. Die Anstrengung von 187 Stufen hinauf belohnt ein einzigartiger Ausblick bis weit ins Rügener Land.

Schon seit 120 Jahren gibt es eine Ausflugsgaststätte

Von diesem Anblick war auch Stefan Knipper überwältigt, als er das erste Mal auf der Terrasse stand. „Ist das nicht traumhaft?“, fragt er, wohlwissend wie die Antwort lautet. Er und Lars Philipps sind die neuen Betreiber der Moritzburg. Das Ausflugslokal hat eine lange Tradition, schon seit 120 Jahren gibt es auf dem Berg eine Restauration. In den vergangenen Jahren haben sich hier einige Pächter versucht, der letzte ging im November. Nun gibt es also einen Neustart.

So richtig eröffnet sei aber noch nicht. Denn neben etlichen behördlichen Hürden seien auch zwei Sponsoren wieder abgesprungen. Mit der jetzigen Brauerei aus Süddeutschland seien sie nicht so glücklich, weil sie eigentlich regional und nachhaltig agieren wollen, meint Stefan Knipper. Dazu gehören auch Wiesenblumen in den Tischvasen oder mit Neonfarben bemalte und selbst reparierte Möbel. Das kommt nicht bei allen Gästen gut an, ist bei Bewertungen im Internet nachzulesen. „Wir haben einen guten Zulauf, aber auch Kritik. Einige Gäste sind enttäuscht, weil sie hier nicht mehr wie früher essen können“, weiß Knipper.

„Wir setzen auf eine kleine Snackkarte“

„Wir werkeln noch viel rum, tauschen Böden aus und reparieren am Dach. Wir sind im Testlauf und wollen schauen, was die Gäste wollen.“ Die Speise- und Getränkekarte ist sehr dünn, aber das soll so. „Wir setzen auf eine kleine Snackkarte.“ Es gibt hausgemachten Blechkuchen mit selbst gepflückten Brombeeren, Bergische Waffeln mit Eis und heißen Kirschen, Kartoffelpuffer, eine Tagessuppe, Bockwurst, Pizzaecken, warme und kalte Getränke. Montags ist Ruhetag, die anderen Wochentage ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende bis 22 Uhr. Letzten Freitag gab es nachmittags Live-Flötenmusik und abends wurde die Cocktailbar ausprobiert. Der Innenraum ist nicht geöffnet, es gibt ausschließlich rund 60 Terrassenplätze. Auch außerhalb der Öffnungszeiten werde hier auf Wunsch etwas gereicht, so Knipper. Das Motto: „Jeder Radler hat ein Recht auf ein Radler.“

„Die Leute sollen hier tanzen und nicht sitzen“

Ein reines Ausflugslokal mit großem Speiseangebot wie bisher soll Moritzburg aber auch langfristig nicht mehr sein. „Wir wollen kein Business machen, sondern einen Kultur- und Kunstbetrieb schaffen mit kleiner, regionaler Gastro“, so Knipper. „Die Leute sollen hier stehen und tanzen und nicht sitzen und essen. Wir haben ein Soundsystem, mit dem wir die ganze Insel beschallen könnten.“ Es soll ein kreativer Raum etabliert werden: Musik- und Themenabende, Klang- und Lichtspiele, Theater, Filmvorführungen, Vorträge, Kleinkunst und Kinderprogramme sind langfristig geplant.

Aussichtsturm wieder begehbar machen

Für dieses Projekt soll jetzt ein Verein gegründet werden. Er habe vor allem das Ziel, die Moritzburg als Ausflugs- und Erlebnisgaststätte zu betreiben, die Bausubstanz zu erhalten beziehungsweise zu erneuern und eine Plattform für Kultur und Kunst zu schaffen. „Wir wollen auch den Aussichtsturm wieder begehbar machen mit Wetterstation und Fernrohr“, so Knipper. Der Verein und seine Mitglieder könnten verschiedene „Projektunternehmungen“ gründen oder fördern. Über die Mitgliedsbeiträge könnte dann auch einmal die Pacht finanziert werden. Es gebe bereits etliche Interessenten, die mitmachen wollen, so Knipper.

Der 36-Jährige ist gelernter Kaufmann und hat, bevor der auf die Insel kam, auf Mallorca im Tourismus gearbeitet. Lars Philipps (48) kommt wie er aus Solingen, wo beide bereits eine Kulturspielstätte betrieben. Phillipps, der inzwischen in Berlin lebte, war bei der Internetsuche nach neuen Lautsprecherboxen plötzlich auf die zum Verkauf oder zur Vermietung stehende Moritzburg gestoßen. Der Lichttechnikdesigner hatte ihn eine Woche später nach Rügen gelockt. Ein Kauf kam nicht infrage, aber eine Idee war geboren.

Verwandlung in Musik- und Lichtlandschaft

Zu ihrem Konzept gehören auch Dinge wie ein Waldlehrpfad beziehungsweise ein Abenteuerwäldchen, ein Burgladen und eine Eisdiele. Ein Mal wöchentlich soll sich die Moritzburg zum Sonnenuntergang in eine Musik- und Lichtlandschaft verwandeln, in der Bands und DJs auftreten. Eine kleine Bühne dazu haben die Betreiber bereits gebaut. Sie veranstalten am 3. September in Moritzdorf ein Treckertreffen, am 10. September wird es einen Nachtflohmarkt geben. Interessenten dafür sowie für eine Vereinsmitgliedschaft können sich melden unter Telefon 0163/4688796.

Von Gerit Herold