Rügen

Die inselweite Müllsammelaktion war ein voller Erfolg: In vielen Orten, wie Bergen, Sassnitz, Sellin oder auf den Inseln Ummanz und Hiddensee haben sich am Freitag Menschen um 11.55 Uhr getroffen, um gemeinsam eine Stunde lang Müll zu sammeln.

Die Tourismuszentrale Rügen hatte im Rahmen der Woche der Nachhaltigkeit und des Projektes „Weniger fürs Meer“ Privatleute, Verwaltungen, Vereine und Unternehmen aufgerufen, sich an der Aktion „5 vor 12“ zu beteiligen.

Sellin : Ranger unterstützt Sammel-Aktion

In Sellin trafen sich 14 Erwachsene und Kinder an der Kurverwaltung, um von dort aus knapp zwei Stunden Müll am Hochuferweg und zurück am Südstrand entlang einzusammeln. Steffi Besch von der Kurverwaltung hatte zuvor an alle Teilnehmer die sogenannten Dreck-Bags, Mülltüten aus Maisstärke, Handschuhe und „Kippenkiller“ verteilt. Letztere sind wiederverwendbare Döschen aus Metall, in die Raucher ihre Kippen stecken können und die in der Kurverwaltung erhältlich sind.

Sellin macht mit bei der inselweiten Müllsammelaktion im Rahmen der Woche der Nachhaltigkeit und des Projektes „Weniger fürs Meer". Quelle: Gerit Herold

Die Müllsammelaktion unterstützen Ranger Axel Knoblich vom Amt für das Biosphärenreservat sowie Annika Lenz und Lena Korthals vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Die beiden jungen Studentinnen betreuen auch die Stranddetektivtour des Meeresmuseums, um Menschen zu sensibilisieren, was man alles an Tieren, Steinen und Pflanzen am Strand finden kann.

Weniger Müll als im Vorjahr

Am Freitag aber lag der Fokus darauf, Abfall zu sammeln und über die Folgen der Plastikvermüllung aufzuklären. Mit dabei war die vierköpfige Familie Meyer aus dem Rheinland, die seit einer Woche in Putbus ihr Urlaubsquartier bezogen hat. „Vom Thema Nachhaltigkeit hört man überall. Man kann darüber nur lesen oder den Moment finden, selbst ein kleiner Teil vom Großen zu sein“, begründete der Papa die Teilnahme. Für die Tochter (7) und den Sohn (5) sei es auch ein erzieherischer Aspekt. „Damit die Kleinen sehen, dass es uns wichtig ist. Außerdem sind wir an der frischen Luft“. Schon wegen des Ausblicks vom Selliner Hochufer habe sich die Tour gelohnt.

Ein bisschen mehr Resonanz hätte sich Steffi Besch für die Aktion gewünscht. Trotzdem zog sie eine positive Bilanz: „Es wurde deutlich weniger Müll als im letzten Jahr aufgesammelt. Das ist doch super.“ Vor allem Flaschen, Plastetüten, Verpackungsreste und Zigarettenstummel landeten in den Mülltüten. Allein ein halber blauer Sack wurde am Grillplatz in der Nähe der Seebrücke mit Unrat gefüllt.

Ummanz : Eine immer saubere Insel dank Spaziergängern und Gemeindearbeitern

Die Dreck-Bags verteilte Pia Boni vom Surfhostel Ummanz an knapp 30 freiwillige Helfer. Darunter auch an Bürgermeister Holger Kliewe ( CDU). „Hier ist ja fast genauso viel los wie beim Frühjahrs-Subbotnik“, staunte er bei seiner Ankunft. Im vergangenen Jahr waren zum ersten Sammeln unter diesem Motto knapp zehn Helfer gekommen. In drei Richtungen schwirrten die Sammler aus. Aber Müll bekamen sie auf allen Routen nur selten zu Gesicht. Meist waren die Tüten nur zur Hälfte gefüllt.

Karl-Heinz Geißdörfer (64) zeigt den Inhalt seines Dreck-Bags nachdem er eine Stunde lang Müll gesammelt hatte. Quelle: Mathias Otto

„Ich sammle den Müll ein, wenn ich auf der Insel spazieren gehe. Auch bei meinen Touren finde ich nur selten etwas, was in die Natur geworfen wurde. Meistens sind es Zigarettenstummel“, sagt Ruth Brauer. Karl-Heinz Geißdörfer ist Neubürger auf der Insel, zog im Dezember von Nürnberg in den Norden der Republik. „Dieses Gemeinschaftsgefühl gefällt mir. Hier trifft man sich nicht nur, wenn es etwas zu feiern gibt“, sagt der 64-Jährige.

Die Ladefläche des Pick-ups, auf dem der Müll abtransportiert wurde, war am Ende der Aktion mit nur wenig Müll beladen. „In diesem Zusammenhang kann ich ein Lob an die Gemeindemitarbeiter loswerden. Sie sind das ganze Jahr damit beschäftigt, unschöne Ecken auf der Insel zu beseitigen und auch das einzusammeln, was andere auf den Boden werfen. Deshalb und durch die Spaziergänger, die hier unterwegs sind, haben wir eine saubere Insel“, so Holger Kliewe.

Sassnitz : Nach nur einer Stunde einen beachtlichen Müllberg zusammengetragen

In Sassnitz war der Treffpunkt zur Müllsammelaktion vor dem TouristService am Molenfuß. Zunächst erklärten Kathleen Müller und Lucie Schmidel vom Nationalparkzentrum sowie Annabell Kern und Christin Loll vom Nationalparkamt den Teilnehmern einige wissenswerte Fakten über die Ostsee.

„Wie kommt der Müll ins Meer?“, fragte Kathleen Müller die Teilnehmer. „Durch die Menschen“, wusste sogar eines der Kinder. „Genau. Und warum ist das schlecht?“, hakte sie nach. „Weil Tiere Reste von Netzen oder Müll von Schiffen und aus Haushalten mit Nahrung verwechseln und bei gefülltem Magen verhungern“, gab sie sogleich die Antwort.

Dann macht sich die Schar auf die Suche nach dem gefährlichen Unrat. Zigarettenstummel, Glasscherben oder Taschentücher bleiben aus gesundheitlichen Gründen liegen. An einer Stelle haben sich gleich vier Netzteile in den Felsen verfangen. Ein paar Meter weiter zieht Stefanie Hinkel einen zerfledderten Gummistiefel hervor und dahinter halten Max und Liam jeweils ein Rad von einem Fahrrad in die Höhe. Zusammen mit ihren gesammelten Resten gibt das nach nur einer Stunde einen beachtlichen Müllberg.

Bergen : Beteiligung lässt zu wünschen übrig

Ziemlich mau war die Beteiligung an der Aktion in Bergen. Stadtpräsidentin Kerstin Kassner (Linke) hatte aufgerufen, den Stadtteil Rotensee – vor allem den Stadtpark mit seinen Spielplätzen – zu säubern. Letztlich waren es neben der Stadtpräsidentin die beiden AfD-Stadtvertreter Christian Zorn, er samt Frau und Kind, und Thomas Naulin sowie Josefine Vater und Lars Korn vom Biosphärenreservat Südost-Rügen, Judith Kleinsorge vom Tourismusverband und Doris Lieger, die sich an der Aktion beteiligten.

Neben unzähligen Kleinmüllteilen – meist Plastik und Getränkedosen – machten sie aber auch manch kuriose Entdeckung. Eine Plastiktüte voller Altkleidung war noch das harmloseste Beispiel. „Das wohl kurioseste Fundstück war eine Babyflasche mit Inhalt“, erzählt Kerstin Kassner. Josefine Vater wunderte sich mehr über die kleinen schwarzen Plastiktüten mit Hundehinterlassenschaften, von denen sie einige in den Büschen fand. „Wer sich schon lobenswerter Weise die Arbeit macht, die Haufen seines Vierbeiners aufzusammeln, kann doch aber auch die Tüten dann in einen der vielen Mülleimer hier im Park werfen“, mahnt sie.

Metall aus Tümpel geangelt

Christian Zorn, Stadtvertreter in Bergen, angelte mit Magneten Metallschrott aus einem Biotop. Quelle: Anja Krüger

Indes machte sich Christian Zorn ans Angeln mit Magneten in einem der Teiche nahe des Parkhotels – laut Homepage der Stadt Bergen Biotope. „Viele Touristen und die Bewohner der Stadt erfreuen sich heute an den gepflegten und geschützten Biotopen“, steht auf der Internetseite. Zumindest aber einer der kleineren Teiche erweckt eher den Eindruck eines Mülllagers. Unzählige Reifen und Plastikmüll en gros schwappen am schlammigen Ufer und im Teich selbst. „Er wird im Volksmund nur noch Müllteich genannt. Das ist echt traurig“, sagt Zorn. Er wollte sich bei dieser Aktion aber nicht dem sichtbaren Müll widmen, sondern vielmehr jenem, der unsichtbar auf dem Boden des Teiches liegt. „Es wird vermutet, dass hier sogar Fahrräder drinnen liegen“, erzählt er.

Deshalb hatte der Kfz-Meister kräftige Magneten an Leinen mitgebracht. Wieder und wieder warf er die Magneten – der größte 12 Kilogramm schwer und mit eine Zugkraft von 400 Kilogramm – ins Wasser. Mal eine Schraube, mal ein paar Centstücke, aber eben auch eine lange Metallleiste und sogar eine Patrone einer Schreckschusspistole holte er aus dem Wasser – ein Fahrrad aber in dieser einen Stunde nicht. „Es liegt etwas Größeres, Metallenes auf dem Grund. Aber der Magnet löst sich immer wieder aufgrund des Schlammes und der vielen Äste, die beim Rausziehen im Weg sind“, erklärt der Mann, der gern auch in seiner Freizeit in Flüssen und Seen mit seinen Magneten auf Schatzsuche geht.

Am anderen Ende des Teiches gewechselt, gab er dann ganz auf. „Hier muss der Stadtbauhof mit mehreren Leuten ran“, meint er. Denn bei der Vielzahl an Reifen und sonstigem Unrat reiche eine kleine Müllsammelaktion nicht aus, um aus dem Teich wieder ein Biotop werden zu lassen.

