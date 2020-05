Rügen: Museum erhält Schenkung historischer Stiche

Bergen

Der Bestand des Stadtmuseums Bergen ist um einige Exponate reicher. Gleich 28 historische Stahlstiche überließ Henrik-Horst Wetzel der Einrichtung im Klosterhof der Stadt. Wetzel lebt heute mit seiner Familie im „auf der Sonnenseite der Kieler Förde gelegenen“ Laboe. Seine Vorfahren aber sind Kaufleute aus Putbus gewesen. Die Schenkung enthält auch historische Fotos, Postkarten, eine Stammtafel von 1933 sowie weitere Dokumente aus dem Familienbesitz.

Von besonderem Interesse sind für Museumsleiterin Marika Emonds aber die gerahmten Stahlstiche aus der Feder von Johann Friedrich Roßmäßler. Der lebte von 1775 bis 1858 in Leipzig und habe die Vorlagen für seine Stiche selber gezeichnet, so Emonds. Das war nicht unter allen Umständen selbstverständlich. Viele Kupferstecher haben in früheren Zeiten Motive abgebildet, ohne die Herkunft zu benennen. Beim Stahlstich handelt es sich um ein grafisches Tiefdruckverfahren, dass 1820 erfunden wurde. Anders als beim Kupferstich nutze sich die Stahlplatte weniger stark ab, sodass vergleichsweise deutlich mehr Drucke angefertigt werden konnten, weiß Marika Emonds. Im 19. Jahrhundert diente diese Technik hauptsächlich zur Vervielfältigung von Gemälden, Zeichnungen, Buchillustrationen und Landkarten.

Motive von Pommern und Putbus

Die Drucke entstammen Roßmäßlers Werk „Die Provinz Pommern in Landschaftlichen Darstellungen“. Die etwa 20 mal 25 Zentimeter großen Bilder zeigen vor allem Bauten und Landschaften von Rügen und aus Pommern. Die Bandbreite reicht dabei von Stettin über Cammin, Eldena, Greifwald und Stralsund bis nach Rügen. Die Insel bildet dabei einen Schwerpunkt mit Motiven von der Großen Stubbenkammer, dem 1827 von Schinkel erbauten Leuchtturms am Kap Arkona, Schloss Spyker sowie mehreren Motiven aus dem historischen Putbus.

Neben der Erweiterung der Sammlung lägen damit nun auch Informationen über die Putbusser Kaufmannsfamilie Wetzel vor, womit ein weiteres Stück Inselgeschichte bewahrt werden könne, freut sich die Museumsleiterin. Henrik-Horst Wetzel kann den Besitz der Drucke mit Sicherheit bis zu seinem 1886 in Putbus geborenen Großvater Herbert Wetzel zurückverfolgen. „Ich gehe inzwischen aber davon aus, dass sich die alten Stiche von Rossmässler aus der Zeit zwischen 1832 bis 1840 bereits im Besitz meiner Urgroßeltern Hedwig und Heinrich Wetzel befanden“, meint er.

Gewitter über Arkona. Quelle: Archiv

Urgroßeltern in Putbus beerdigt

Carl Christian Heinrich Wetzel wurde 1849 in Stralsund geboren. 1884 heiratete er die erst 19 Jahre alte, gebürtige Putbusserin Hedwig Klara Marie Bock. Heinrich Wetzel nutzte ab Ende des 19. Jahrhunderts das Haus Markt 1 als Wohn- und Kaufhaus. Er starb im Alter von nur 60 Jahren in Putbus und wurde auf dem Friedhof der Stadt beerdigt. Seine Frau verstarb im Alter von 91 Jahren in Schleswig und wurde ebenfalls in Putbus beerdigt. Mit welchen Waren der Kaufmann handelte, weiß sein Urenkel zwar nicht, aber zwei in der Schenkung ebenfalls enthaltene alte Kleiderbügel mit Namensaufdruck könnten Schlüsse auf einen Bezug zur Bekleidungsbranche zulassen.

An der Stubbenkammer. Quelle: Archiv

Das ebenfalls zur Schenkung gehörende gute Dutzend historischer Fotos des Großvaters zeigt Motive aus Putbus, von Landschaften sowie der Familie; wie jene von einem Besuch in Berlin im Jahr 1938. Ein Brief von 1880, das Arbeitszeugnis des Großvaters aus dem Jahr 1907 und vor allem das Familienstammbuch sind ebenso darunter, wie eine Postkarte aus der Zeit um 1923, die das Wohn- und Kaufhaus vor dem, um 1898 grundlegend veränderten, ehemaligen Hotel „Deutsches Haus“ zeigt. Henrik-Horst Wetzel ist Ingenieur und Sachverständiger für Schäden an Gebäuden. Da lag es nahe, eine Dokumentation zu dem Wohn- und Geschäftshaus am Markt 1 mit allerlei historischen Abbildungen zu erstellen. Auch eine Lithografie des Hauses ließ Wetzel nach einer Vorlage erstellen, die bei Kanalisationsarbeiten zwischen Markt 1 und Fürstenhof gefunden wurde.

Regelmäßig den Familien-Stammsitz besucht

Herzstück der Schenkung aber bleiben die Stahlstiche, die über Generationen weitervererbt wurden. „Die hingen immer an einer Wand meines Elternhauses. Nach dem Tod meiner Mutter im vergangenen Jahr reifte der Entschluss, sie dauerhaft auf der Insel zu belassen“, sagt Henrik-Horst Wetzel. Der fährt seit der Wende gemeinsam mit Ehefrau Rita zumindest alle zwei Jahre mit seinem Boot nach Lauterbach. „Dann sehen wir uns immer auch das Haus am Markt 1 an.“

Marika Emonds freut sich über die Bereicherung ihres Bestandes. „Das besondere an den Exponaten ist, dass sie sich in diesem Fall mit einer konkreten Biografie verbinden und damit ein Stück Inselgeschichte dokumentieren.“ Dass Putbus dabei im Zentrum steht, sei kein Problem. „Unser Museum bezieht sich nicht nur auf Bergen, sondern möchte auch die gesamte Insel im Blick behalten.“

Stadtmuseum Bergen Aktuell sind im Bergener Museum wieder die Dauerausstellung „Von der Steinzeit bis zur Stadt“ sowie die Ausstellung zur „Geschichte des Comics in der DDR“ zu sehen, die bis zum 19. September verlängert wurde. Das Museum ist nach Abschluss der Bauarbeiten im Klosterhof auch für Rollstuhlfahrer erreichbar.

Von Uwe Driest