Putbus

Philipp Ohl-Tschech schloss sich in diesem Sommer den Künstlern an, die sich einmal monatlich zum Musikerstammtisch im Putbusser Park treffen. Der gebürtige Sachse bereichert die Sessions mit Gitarre und Stimme.

Mit neun Jahren zog der heute 46-Jährige mit der Familie nach Berlin, wo er nach der Schule den Zivildienst begann, den er in Freiburg fortsetzte. Dort wurde Ohl-Tschech Teil der ökologischen Bewegung, lernte einen Straßenmusiker kennen und entschloss sich, mit einer Gitarre auf Reisen zu gehen. So kam er zurück in seine Geburtsstadt Meerane und lernte seine heutige Frau kennen.

2001 verlegte das Paar samt den drei Kindern den Lebensmittelpunkt in ein Dorf nahe Demmin und es entstanden erste Kontakte nach Rügen. Heute tritt Ohl-Tschech auf Familienfeiern und in Kneipen auf und schätzt die Nähe zu Rügen und zu den Musikerkollegen. „Wir haben hier auch schon Urlaub gemacht – schön, dass die Insel zum Teil noch naturbelassen ist“, meint er.

Von Christa Driest