Sellin

„War das mal Schlecker? Ihr seid aber ganz schön teuer.“ Sätze, die Simone Scheibe schon oft von Kunden gehört hat, die zum ersten Mal in den Laden kommen. Wenn sie sich dann umgeschaut haben, stellen sie allerdings schnell fest: „Aber gut sortiert, sauber und mit großer Vielfalt“, weiß die 54-Jährige.

Manch ein Kunde sei schon ohne Korb durch den Laden gehuscht und dann mit vollbepackten Armen an der Kasse erschienen. Ihre kleine Drogerie in der ebenso kleinen Selliner Kirchstraße behauptet sich seit nunmehr neun Jahren. Doch nur mit einheimischen Kunden hätte das Geschäft wohl nicht überlebt.

„Wir leben vom Tourismusort“

Ganz drastisch habe man das in der Corona-Pandemie mit den Lockdowns erlebt, als der Urlauberort zeitweise wie ausgestorben wirkte. „Wir leben vom Tourismus und sind ein Saisonbetrieb“, sagt Simone Scheibe. Der Sommer mit vielen Urlaubern und den Gästen der Mutter-Kind-Klinik laufe auch wegen ihrer langen Öffnungszeiten gut. Der Winter ist trotz etlicher Stammkunden mau. Die Leute versorgen sich eher in den großen Drogerieketten, Einkaufsmärkten und Discountern.

Hierher kommen Kunden, weil es für sie um die Ecke ist oder man in der Hauptsaison nicht anstehen muss. Und weil sie hier individuell beraten werden, eine große Auswahl und viele regionale Produkte vorfinden. „Viele wollen auch einfach nur ein Schwätzchen halten“, weiß Simone Scheibe auch um den sozialen Aspekt gerade bei der älteren Kundschaft. Trotzdem: „Es ist nicht einfach. Noch einmal würde ich nicht anfangen“, gesteht Scheibe.

Rund 20 Schlecker-Filialen auf Rügen

Es war vor zehn Jahren, als die Nachricht, dass Europas ehemals größte Drogeriekette Insolvenz anmeldet, für Bestürzung sorgte. Rund 24 000 Menschen verloren damals ihren Job, knapp 800 davon in Mecklenburg-Vorpommern. Die meisten Betroffenen: Frauen Mitte 40. Auf Rügen hatte der Drogerie-Gigant rund 20 Filialen in allen größeren Orten und an der Bäderküste. Allein in Bergen gab es drei, in Sellin und Sassnitz jeweils zwei Märkte, weitere befanden sich beispielsweise in Binz, Baabe, Göhren, Altenkirchen, Sagard, Garz, Wiek und Putbus.

In einer der beiden Selliner Drogerien arbeitete damals Simone Scheibe, bis sie schließlich arbeitslos wurde. Zusammen mit ihrer Kollegin Kerstin Langfeld und der Unterstützung ihrer Männer wagten die Ex-Schlecker-Mitarbeiterinnen den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffneten am alten Schlecker-Standort in der Kirchstraße 5 ihre eigene Drogerie „schön & gut“. Auch in Garz hatte an gleicher Stelle kurz nach der Schließung die „Insel-Drogerie“ eröffnet, in der ehemalige Schlecker-Frauen wieder Arbeit fanden. Doch nach eineinhalb Jahren war dort Schluss: zu wenige Kunden, zu große Konkurrenz durch die Discounter-Märkte.

Angebot und Nachfrage

Simone Scheibe wollte zuerst in den früheren Schlecker-Räumen gegenüber dem Edeka im Selliner Seepark neu starten, was nicht klappte. Heute ist sie froh darüber. „Dort hätten wir keine Chance gehabt.“ Das durch den Schlecker-Untergang gerissene Loch in der Versorgungskette versuchten schnell die großen Märkte zu stopfen, die über ihre großen Einkaufs- und Verkaufsmengen viel günstigere Preise bieten können. Bis heute ist das so. Der Anfang sei schwierig und steinig gewesen, erinnert sich Simone Scheibe. Doch sie fanden zwei Hauptlieferanten und konnten Stück für Stück ihr Sortiment ausweiten.

Dabei geht es vor allem auch nach Kundenwünschen nach dem Motto: Angebot und Nachfrage. Angefangen von freiverkäuflichen Arzneimitteln bis hin zu Badelatschen, Staubsaugertüten, Ohropax, Schlafmasken, Sonnencreme, Getränken, Süßwaren und Spielsachen. Baby- sowie Tiernahrung und Waschputz füllen dagegen nicht mehr oder kaum noch die Regale. Immer mehr Gäste von Ferienwohnungen würden sich über die große Palette von Saunaaufgüssen und Badezusätzen freuen. Extra für eine Kundin ist eine spezielle Pflanzen-Haarfarbe im Angebot.

Inzwischen arbeiten sie mit 50 Lieferanten zusammen. Sie haben ihre Nische gefunden. Und finden sie immer wieder neu. Der Weg gehe dabei aber immer weiter weg von der Drogerie hin zum „Tante-Emma-Laden 2.0“.

Markenzeichen sind Rügenprodukte

Markenzeichen und Renner der Drogerie: Ostprodukte und Produkte von der Insel wie Tee, Honig, Fruchtaufstriche, Seifen, Kreideprodukte, Rapsöl, Fischkonserven, Säfte, Bier, Hochprozentiges. „Wir haben die Rügenschiene seit 2016 komplett ausgebaut“, so Scheibe. Es gehe nicht darum, reich zu werden.

Zum Anfang waren sie zu dritt in der Drogerie, heute sind fünf Frauen auf Teilzeitbasis im Team beschäftigt, zu dem auch Doreen Döring, Katharina Kreutz, Kerstin Brückner und Monika Tech gehören. Kerstin Langfeld hat das Unternehmen nach ihrem Wegzug 2015 verlassen.

Von Anfang an ist Doreen Döring dabei. „Ich bin ein Schlecker-Kind“, sagt die 41-Jährige. Und meint eigentlich: war. Das Thema Schlecker haben die Frauen schon lange hinter sich gelassen. Irgendwann wollte sie sich dazu nicht mehr äußern, als Fernsehleute immer wieder anriefen, erzählt Simone Scheibe.

Sie kommt eigentlich aus der Gastronomie und hatte zu DDR-Zeiten im heutigen Cliff Hotel Rügen Kellnerin gelernt und dort gearbeitet. 2006 wechselte sie die Branche wegen ihrer drei schulpflichtigen Kinder und stieß zu Schlecker. Ihre jüngste Tochter arbeitet heute bei der Konkurrenz in Leipzig.

Noch ist „schön und gut“ eine Selliner Erfolgsgeschichte. Doch die Frauen blicken besorgt auf den geplanten Parkhausbau mit Supermarkt fast vor der Ladentür. Es bleibt nicht einfach.

Von Gerit Herold