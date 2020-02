Rügen: Nach Stichflammen brannten Wohnwagen aus

Juliusruh/Suhrendorf

Gleich zweimal kam es zu Wochenbeginn zu Bränden auf Rügener Campingplätzen. Am Montagvormittag brach auf dem Campingplatz in Suhrendorf ein Brand aus. Innerhalb kürzester Zeit brannte der Wohnanhänger, in dem sich ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim gemeinsam mit seiner 40-jährigen Frau und dem elfjährigen Sohn aufhielt. Alle drei konnten sich befreien. Der Mann erlitt beim Versuch, die Gasflasche zu verschließen, leichte Verletzungen. Das Feuer griff auf das Vorzelt des Wohnanhängers, eine nebenstehende Laube und weitere vier Nebengebäude über. Die Freiwilligen Feuerwehren Ummanz, Gingst und Kluis waren im Einsatz. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehr als 20 000 Euro. Als Brandursache vermutete die Polizei zunächst einen technischen Defekt.

Am Dienstag gegen 17.15 Uhr kam es zu einer starken Verpuffung an einer Heizungsanlage auf dem Campingplatz „Freizeitcamp Am Wasser“ in der Wittower Straße von Juliusruh. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen drehte der 63-jährige Camper die außerhalb des Wohnwagens befindliche Propangasflasche auf und schaltete anschließend im Wohnwagen die Gasheizung ein. Danach begab er sich ins Vorzelt. Nach etwa fünf Minuten kam es plötzlich im Wohnwagen zu einer Entladung und einer großen Stichflamme. Der Wohnwagen geriet daraufhin in Brand. Der Mann versuchte vergebens, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen. Die Flammen griffen auf das Vorzelt und das zwei Meter daneben parkende Auto des Campers über.

Mit schwerem Atemschutz gelöscht

Wohnwagen, Vorzelt und Auto brannten vollständig aus und konnten durch die Feuerwehren aus Altenkirchen, Juliusruh und Glowe gelöscht werden. Personen wurden nicht geschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15 000 Euro. Ob der Brand fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde, konnte die Polizei nicht eindeutig sagen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die drei Wehren waren mit zusammen 31 Kameraden im Einsatz. „Beim Eintreffen der Breeger Wehr war der Wohnwagen mit Vorzelt und der daneben stehende Pkw schon im Vollbrand. Den Brand löschten zwei Trupps unter schwerem Atemschutz“, sagt der Breeger Wehrführer Jens Steinfurth. Die Feuerwehr Altenkirchen versorgte die Breeger mit weiterem Löschwasser. Die Kameraden aus Glowe hielten sich bereit. Der Einsatz dauerte mit Nachbereitung bis kurz nach 19 Uhr. Der Eigentümer habe versichert, dass die Geräte im vergangenen Jahr geprüft worden wären.

Verdacht auf unsachgemäße Bedienung

„Oftmals entstehen gefährliche Situationen, weil es immer wieder Menschen gibt, die auf eigene Faust an der Gasanlage herumbasteln“, weiß Viktoria Groß. Die Sprecherin des Deutschen Camping Club (DCC) verweist auf die gültige Gasnorm, die Caravan-Besitzer dazu verpflichte, alle zwei Jahre eine Prüfung von Anschlüssen und Leitungen vornehmen zu lassen. „Je älter das Fahrzeug, desto größer ist natürlich auch der Verschleiß“, so Groß.

Dieter Diekmann ist Gas-Obmann im DCC und glaubt eher an unsachgemäße Bedienung der Anlagen. „Im Falle einer Stichflamme könnte ich mir vorstellen, dass der Besitzer mehrfach gezündet hat und der Funke schließlich kam, als bereits eine Weile Gas geströmt war.“ Vor allem nach längerer Zeit ohne Nutzung könne es geschehen, dass sich Gas zunächst staut, bevor es sich entzündet.

Von Uwe Driest