Samtens

Das Unwetter in der Nacht zu Sonnabend hat in einigen Orten auf der Insel Rügen einen großen Schaden hinterlassen. Dazu gehört der Hangabrutsch entlang der Bundesstraße 96 nahe der Ortschaft Samtens. Hier kam es zu einer Unterspülung. Die Fahrbahn drohe abzurutschen, sagte ein Polizeisprecher. In Richtung Stralsund ist die Straße aktuell befahrbar, in die Gegenrichtung wird der Verkehr umgeleitet.

Das große Unheil, was das Wetter in der Nacht angerichtet hatte, wurde am Sonnabend sichtbar. Kurz hinter der Shell-Tankstelle in Samtens kann man die ersten kleineren Abbrüche sehen, ebenfalls in der Kurve dieser Abfahrt. Hinter der Brücke, die über die alte B 96 verläuft, tauchen die größten Löcher auf. Zum Teil ist so viel Sand abgerutscht, dass über mehrere Meter Straßenteile freiliegen.

Verkehr staute sich kilometerlang

„So viel Regen in kürzester Zeit wie heute gab es schon lange nicht mehr. Das Wasser konnte gar nicht so schnell abfließen“, sagte ein Taxifahrer aus Samtens, der sich am Nachmittag zusammen mit seiner Frau ein Bild von dem Hang verschaffte. Hier tauchte noch ein weiteres Problem auf. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich kilometerlang. Urlauber, Einheimische, Pendler – alle mussten, von Stralsund kommend, die erste Abfahrt bei Samtens und Umwege in Kauf nehmen.

„Ich habe gleich gesehen, dass es auf dieser Straße heute länger dauern kann und bin ab Stralsund über die alte B 96 gefahren, und dann über Garz und Putbus in Richtung Bergen“, sagte etwa Basti Retzlaff. Das riet er auf der Facebook-Seite der Waldbühne auch den Zuschauern, die sich am Abend das Konzert von Pietro Lombardi ansehen und mit dem Auto anreisen wollen.

Mehr als 250 Einsätze

Auf Rügen und dem Festland hatte die Feuerwehr mehr als 250 wetterbedingte Einsätze, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstagnachmittag sagte. Die Einsatzkräfte hätten vor allem Keller und Tiefgaragen von Wasser befreit. Verletzt worden sei niemand.

Am Morgen hatte die Feuerwehr Rügen/Stralsund in einer amtlichen Gefahrenmitteilung vor herunterfallenden Ästen und Überschwemmungsgefahr im Amtsbereich Mönchgut-Granitz auf Rügen gewarnt. Das Gebiet sei von den Folgen des Unwetters besonders betroffen gewesen. „Das ist wirklich der Hotspot“, sagte auch der Polizeisprecher. Außerdem mahnte die Feuerwehr zur Vorsicht an Hängen und an Steilküsten – hier sei es zu Erdrutschen gekommen.

Am Samstagmorgen beruhigte sich die Lage langsam, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Die Einsatzleitung der Feuerwehr und die Amtsverwaltung haben entschieden, dass die Gefahrenmitteilung leicht angepasst und vor allem für die kaputten Straßen und die rutschenden Hänge bis Montag weiter gelten soll.

Von mo