Rügen: Nach Verkehrschaos in Bergen wird Umleitung überarbeitet 

Bergen

Bilder, wie sie im Oktober in der Innenstadt zu sehen waren, soll es künftig nicht mehr geben. An einigen Stellen im Ort staute sich der Verkehr, besonders der Bereich Bahnhofstraße/ Dammstraße war betroffen. In der vergangenen Woche gab es dazu eine Beratung zur Verkehrssituation, wie Bauamtsleiter Volker Paarmann mitteilte. „Es ist ein fortlaufender Prozess, wie zuvor angekündigt. Wenn irgendwo der Verkehr stockt, werden wir beraten und dann handeln“, sagt er.

Kathrin Parpat ist mit ihrem Sportgeschäft mittendrin im Geschehen. Besonders Schwerlastverkehr fahre durch die Stadt und verstopfe die Kreuzungen. „Ich weiß nicht, ob dies so günstig ist. Vielleicht sollte man versuchen, die Fünfachser hintenrum zu führen.“ Sie ist sich sicher: „Ab Pfingsten werden wir wieder viel Verkehr in der Stadt haben, dann kommt es wieder zum Kollaps.“

Aktuell kein Verkehrschaos

„Alle Punkte, die bisher festgestellt wurden, etwa der Knotenpunkt in der Marktstraße, werden in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde noch mal überarbeitet“, sagt Volker Paarmann. Erst einmal soll allerdings alles so bleiben, wie es ist. Denn aktuell gibt es zwar Mehrbelastungen, es herrsche aber kein Verkehrschaos in der Stadt. „Aber es wird über andere Varianten nachgedacht, um das Geschehen auf der Straße zu entkrampfen.“

Es gilt genau zu überlegen, wie man vorgeht, wie Bürgermeisterin Anja Ratzke sagt. „Öffnet man wieder die Raddasstraße, dann haben wir in beide Richtungen den Verkehr. Das heißt auch, dass es wieder mehr Autos in die Innenstadt zieht, die in Richtung B 96 abkürzen wollen“, sagt sie. Die Stadt werde alle Bedenken und Probleme in den Verkehrssitzungen anbringen, entscheiden darf sie aber nicht. Hierfür ist der Landkreis zuständig.

Zwei Tage Baustopp

Ansonsten geht es in der Ringstraße weiter voran, nachdem im Oktober Skelette gefunden wurden und kurzzeitig Stillstand auf der Baustelle herrschte. Ein Archäologe hatte sich in der vergangenen Woche die Funde angesehen, sie kartiert und gesichert. „Nach den beiden Tagen wurde die Baustelle wieder freigegeben, die Arbeiten laufen normal weiter. Natürlich unter der Auflage, wenn solche Funde dort wieder auftreten, dass der Archäologe wieder nach Bergen kommt“, so Volker Paarmann.

Mittlerweile sind die Arbeiter so weit, dass im Abschnitt der Stralsunder Straße die Schmutzwasserleitungen diese Woche fertiggestellt sein sollen. Ebenfalls wurden die Hauptschächte gesetzt. „Ansonsten laufen Arbeiten in der Ringstraße planmäßig weiter“, sagt der Bauamtsleiter.

Von Mathias Otto