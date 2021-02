Putbus

Bei Hundertjährigen kommt der Arzt zum Hausbesuch. Auf Rügen gilt das nicht nur für den Menschen, sondern auch in der Natur. Eine besondere Visite wird gegenwärtig im Biosphärenreservat Südost-Rügen durchgeführt. Dort untersuchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Amtsverwaltung des Großschutzgebietes die Naturdenkmale und dokumentieren deren Zustand.

48 Naturdenkmale im Südosten der Insel

Mancher „Patient“ hat nicht nur die Hundert längst überschritten, sondern augenscheinlich das sprichwörtliche Moos zwar nicht auf dem Buckel, aber auf den Ästen. Zum Beispiel die mächtige Schirmeiche im Naturschutzgebiet Goor bei Lauterbach. Geschätztes Alter: rund 600 Jahre.

Der Baumveteran hat in Stürmen über die Jahrhunderte Hauptäste verloren, ist inzwischen abgestorben, aber immer noch eine imposante Erscheinung. Sind ihm weitere Zacken aus der Krone gebrochen? „Antworten auf solche Fragen soll die Visite an den Naturdenkmalen geben, zu denen auch die Schirmeiche in der Goor gehört“, sagt Stefan Woidig, Sprecher der Amtsverwaltung des Biosphärenreservates Südost-Rügen, die ihren Sitz am Circus in Putbus hat.

Insgesamt 48 Naturdenkmale gibt es in dem Großschutzgebiet, zumeist sind es imposante Bäume. Aber auch besondere Steine, wie der rund 1600 Tonnen schwere Buskam vor Göhren oder der Breitenstein in den Zicker Bergen, sind als Naturdenkmal klassifiziert.

Verkehrssicherheit wird überprüft

Bei der Visite nehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Biosphärenreservatsverwaltung die „Veteranen“ unter die Lupe, prüfen sie sozusagen auf „Herz und Nieren“. Überprüft werde, ob sich die

Gehört zu den Naturdenkmalen im Biosphärenreservat Südost-Rügen – die imposante Schirmeiche im Naturschutzgebiet Goor bei Lauterbach. Quelle: Biosphärenreservat Südost-Rügen

Naturdenkmale in einem verkehrssicheren Zustand befinden oder ob gezielte Pflege- und Schutzmaßnahmen nötig sind, erläutert Stefan Woidig. Auch der Zuwachs der Bäume werde genau dokumentiert. „In regelmäßigen Abständen“, so Woidig. Das sei notwendig, schließlich seien Naturdenkmale laut Landesnaturschutzgesetzes MV „Einzelschöpfungen der Natur, deren besonderer Schutz aus wissenschaftlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit erforderlich ist“, zitiert er aus dem Gesetz.

Die Festsetzung beziehe dabei auch ausdrücklich die für den Schutz notwendige Umgebung der Naturdenkmale mit ein. Alle Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Schädigung der Naturdenkmale führen, sind daher nicht erlaubt.

Imposante Baumbesitzer können sich beim Amt melden

In Mecklenburg-Vorpommern sind Naturdenkmale durch kleine fünfeckige Schilder mit einer Eule gekennzeichnet und so leicht erkennbar. „Sie befinden sich nicht nur im öffentlichen Raum, sondern häufig auch in privatem Eigentum“, macht der Sprecher der Biosphärenreservatsverwaltung deutlich.

In dem Zusammenhang verweist er darauf, das sich Eigentümer von Grundstücken im Schutzgebiet, die solche besonderen Einzelschöpfungen der Natur oder entsprechende Flächen bis zu einer Größe von 5 Hektar aufweisen, an das Biosphärenreservatsamt wenden können, um deren Eignung für eine Unterschutzstellung als Naturdenkmal prüfen zu lassen.

