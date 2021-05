Rügen: Neue Ampel an der B 196 soll Radfahrern mehr Sicherheit bieten

Sellin

Bei einem seit Jahren kritisierten Gefahrenpunkt, soll nun Abhilfe geschaffen werden: Um die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger bei der Querung der Bundesstraße 196 in Sellin-West zu erhöhen, wird jetzt eine Ampel errichtet. Denn wenn Radler am Selliner Ortsein- beziehungsweise -ausgang die Straßenseite wechseln wollen, um auf den jeweils weiterführenden Radweg zu gelangen, stehen sie gerade im Sommer oft sehr lange am Straßenrand, weil sich keine ausreichende Lücke im Fahrzeugstrom bietet. Für Familien mit Kindern wird es schnell gefährlich, da sich auch nicht alle Verkehrsteilnehmer an die geforderten 50 km/h halten. Darum hatte die Gemeinde Sellin beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr eine Querungshilfe im Bereich der Seestraße beantragt.

Bedarfsampel wie in Lancken-Granitz

Nun soll sie endlich kommen. Dabei handelt es um eine sogenannte Fußgängerlichtsignalanlage, also eine Ampel ohne Fußgängerüberweg, heißt es auf Nachfrage aus der Landesbehörde. Wer über die Bundesstraße will, kann an der Ampel drücken, damit sie zum Queren der Fahrbahn auf Grün schaltet. Es ist eine sogenannte Bedarfsampel, wie sie vor vier Jahren aus gleichem Grund schon an der B 196 in Lancken-Granitz für Fußgänger und Radler nahe der Bushaltestelle installiert wurde. Dort hatte die Gemeinde viele Jahre darum gekämpft.

Voraussichtlich im Herbst dieses Jahres soll die Anlage aufgebaut werden. Die genaue Querungsstelle an der Seestraße müsse in der Planung erst noch festgelegt werden, informiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Die geschätzten Kosten für die Anlagenerrichtung betragen 40 000 Euro und werden vom Bund getragen.

Querungshilfe am Kreisverkehr geplant

Auch in Sellin-Ost will die Gemeinde eine Querungshilfe für Radfahrer und Fußgänger über die B196 an einem weiteren Gefahrenpunkt. Dieser befindet sich in der Nähe des Kreisverkehrs am Kleinbahnhof. Vor einem Jahr war an der Bahnstation des „Rasenden Rolands“ eine Anbindung für Radfahrer geschaffen worden, die vom Radweg entlang des Seeliner Sees kommen oder von der Bahnstation aus zum Seeuferradweg radeln.

Um den Bahnhof und das Radwegenetz miteinander zu verbinden, wurde ein Übergang gebaut. Somit können Radfahrer die Gleise gefahrenfrei überqueren. Doch wer mit dem Rad oder auch zu Fuß vom Bahnhof aus in Richtung Baabe will oder von dort kommt, huscht jetzt unmittelbar am Kreisel über die B 196 oder versucht es ein paar Meter weiter vom unbefestigten Fahrbahnrand aus. Ein ein abgesetzter Fußgängerüberweg soll Sicherheit bringen.

Die Gemeinde erarbeitet derzeit dazu entsprechende Unterlagen, die dann durch den Landkreis geprüft werden müssen. Danach entscheidet sich, welche Möglichkeit einer Querungshilfe geschaffen werden kann. Diese zu realisieren, könnte ab dem Herbst auf den Plan rücken.

Fünf Zone-30-Piktogramme kommen auf die Fahrbahn

Verkehrsberuhigt, fußgängerfreundlich und ÖPNV-optimiert – das sind die Hauptpunkte des Verkehrskonzeptes, die Sellin Schritt für Schritt weiter umsetzen will. Schon seit über zehn Jahren gilt im Ort Tempo 30. Dennoch wird diese Geschwindigkeit oft überschritten. Auch, weil Autofahrer die Schilder an den Ortseingängen zum Beginn der Tempo-30-Zone offenbar bei ihrer Tour durch das Ostseebad wieder vergessen. Dadurch kommt es auch zu Konflikten in den Kreuzungsbereichen wegen der Rechts-vor-links-Regelung.

Als Erinnerungshilfe werden nun in mehreren Bereichen im Ortszentrum Gemeindegebiet Zone-30-Piktogramme auf die Fahrbahn aufgebracht, informiert Bürgermeister Reinhard Liedtke. Eine farbige Variante gibt es demnächst in der Ostbahnstraße. Die 30-Zone wird zudem in Kürze unmittelbar am Knotenpunkt Granitzer Straße, Hauptstraße, August-Bebel-Straße insgesamt vier Mal mit weißer Farbe auf der Straße gekennzeichnet.

Von Gerit Herold