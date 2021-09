Binz

Plötzlich tritt der Fahrer aufs Gaspedal. Reihenweise leuchten die Bremslampen in den Heckleuchten der nachfolgenden Fahrzeuge rot auf. Die Kolonne, die sich auf der Landesstraße L 29 von Prora in Richtung Binz bewegt, wird deutlich langsamer. Denn am Straßenrand haben die Fahrer einen Blitzer entdeckt.

Seit dieser Woche steht er in Höhe des Bahnübergangs an der Dollahner Straße und misst die Geschwindigkeit. Maximal Tempo 70 sind an dieser Stelle erlaubt. Wer sich nicht daran hält, wird ab sofort geblitzt – rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Die Technik kennt kein Pardon und keine Pause.

Neuer fester Blitzer an der L 29 bei Prora

Die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage bei Binz ist die 16. ihrer Art im Kreis Vorpommern-Rügen. Dass sie dort steht, hat die Unfallkommission des Kreises entschieden. In der sitzen unter anderem Vertreter der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises, der Polizei und des Straßenbauamtes. Sie verfolgen über die Jahre die Verkehrssituation, vor allem an sogenannten Unfallhäufungsstellen oder -strecken.

Als solche gilt der Abzweig von der L 29 über die Bahnschienen auf die Dollahner Straße seit Jahren. Die Situation ist für die Verkehrsteilnehmer sowohl dies- als auch jenseits der Gleise teilweise unübersichtlich, trotz Vorfahrtsregelungen und Abbiegespuren.

Neuer Blitzer auch zwischen Barth und Löbnitz

Und trotz des Tempolimits. Die Unfälle, die sich in den zurückliegenden drei Jahren an dieser Stelle ereigneten, hatten auf den ersten Blick nichts mit überhöhter Geschwindigkeit zu tun. Fehler beim Einbiegen oder Kreuzen, Auffahrunfälle – das ist es, was die Polizeistatistik verrät. „Aber in diesen Fällen kann man kaum nachweisen, dass einer der Beteiligten zu schnell gefahren ist“, sagt eine Polizeisprecherin. Die Polizisten gehen gleichwohl davon aus, dass fast alle Unfälle im Zusammenhang mit einer unangemessenen Geschwindigkeit passierten, das heißt: Hätten sich alle Beteiligten an die Höchstgeschwindigkeit gehalten, wäre es nicht zu den Unfällen gekommen.

Die gingen in der Regel verhältnismäßig glimpflich aus. 2019 wurden an dieser Stelle bei insgesamt fünf Unfällen zwei Menschen leicht verletzt, im vergangenen Jahr waren es bei drei Unfällen ein Schwer- und ein Leichtverletzter. Erheblicher Sachschaden entstand 2019 bei zwei Unfällen. Andernorts geht es offenbar weit gefährlicher zu: Auf der Landesstraße 23 zwischen Barth und Löbnitz verloren im vergangenen Jahr zwei Menschen ihr Leben bei Unfällen, zehn wurden schwer verletzt. Auch dort hat der Kreis reagiert. Erst wurde die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h herabgesetzt, vor wenigen Wochen dann eine Blitzersäule wie in Binz installiert.

Laserstrahl misst öfter als einmal

Beide gehören zur neuesten Generation stationärer Geschwindigkeitsanlagen. Sie messen und blitzen nicht nur in beide Fahrtrichtungen. Sie lassen sich auch kaum austricksen. Es sei ein ganz anderes System als bei den alten „Starenkästen“, die beim Überfahren einer Kontaktschleife in der Fahrbahn den Blitzer auslösten. „Poliscan FM 1“, wie die aktuelle Serie des Herstellers Vitronic heißt, ist ein laserbasiertes Messsystem.

Und zwar eines, das nicht punktuell misst. „Es wird praktisch eine Art Laserfächer über die Fahrbahn gelegt“, erklärt Thomas Fabricius. Er ist als Leiter für den Vertrieb und das Marketing bei der Firma Vetro Verkehrselektronik GmbH zuständig, die die Anlagen vertreibt, aufbaut und wartet. Die Messung mit dem Laserfächer beginnt etwa in einer Entfernung von 70 bis 80 Metern vor der Säule. Solange sich das Fahrzeug in diesem Bereich befindet, wird es von den Laserstrahlen „verfolgt“. Dabei erfasst der Poliscan zahlreiche Einzelmesswerte statt eines einzigen.

Bei den früheren Starenkästen ist mancher Raser auf die Gegenfahrbahn ausgewichen, um die Kontaktschleife zu umfahren. Das nützt bei den neuen Messgeräten mit der Lasertechnik nichts mehr. Und auch eine Vollbremsung in letzter Minute ist so gefährlich wie sinnlos: Der Laserstrahl hat das Fahrzeug in der Regel längst erfasst und die Kamera wird aktiviert. „Die Messung findet weit vor der Foto-Aufnahme statt“, erklärt Fabricius. Dennoch scheinen die Blitzersäulen bei vielen Autofahrern einen Bremsreflex auszulösen: „Wir haben immer mal wieder Fotos, auf denen der Qualm der Vorderreifen nach einer Vollbremsung zu sehen ist.“

Deutsche Blitzersäulen in der ganzen Welt

Einen Film gibt es in den modernen Säulen nicht. Trotzdem versuchen manche ertappten Temposünder, die Messgeräte zu demolieren, offenbar in der Hoffnung, straffrei auszugehen. Solche Attacken seien völlig aussichtslos. Die Daten werden in der Regel unmittelbar nach der Aufnahme an die jeweilige Bußgeldstelle weitergeleitet und befinden sich dort in Sicherheit.

Was nach solchen Anschlägen bleibt, sind die technischen und finanziellen Schäden. Rund 160 000 Euro kostet eine solche Blitzereinheit, die nicht eben mal nebenbei aufgestellt werden kann. Stromversorgung, Grundstücksfragen, Baugenehmigungen, Tiefbau – das alles müsse vor dem Aufstellen geklärt beziehungsweise erledigt werden. Weil das Serviceunternehmen, wie das aus Wismar, anbieten, entscheiden sich viele Kreise und Kommunen nicht allein aufgrund der Kosten dafür, ein solches Gerät zu mieten.

Demnächst soll ein stationärer Blitzer auch auf Rügens Nachbarinsel Usedom aufgestellt werden. Er soll die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit an der B 110 in Zirchow überwachen. Den Blitzersäulen begegnet man übrigens nicht nur im Deutschlandurlaub. Auch auf den Straßen Australiens, Afrikas oder der arabischen Halbinsel wird die deutsche Genauigkeit, zum Beispiel eines „Poliscans“, geschätzt, weiß Thomas Fabricius.

