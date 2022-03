Rügen

Da dürften die Herzen der Serienfans höher schlagen: Im April sind gleich drei neue Folgen von „Praxis mit Meerblick“ mit Inselärztin Nora Kaminski alias Tanja Wedhorn zur besten Sendezeit zu sehen. Jeweils um 20.15 Uhr in der ARD werden in Spielfilmlänge am 1. April die Folgen „Mutter und Sohn“, am 8. April „Was wirklich zählt“ und am 15. April „Schwesterherz“ gezeigt.

Zumeist mehr als fünf Millionen Zuschauer

Die beliebte Reihe, die zumeist mehr als fünf Millionen Zuschauer verfolgen, ist eine Produktion der Real Film Berlin GmbH im Auftrag von ARD Degeto für die ARD. Die Folgen 13 und 14 wurden im letzten Jahr von April bis in Juni Berlin, in Stralsund und auf Rügen gedreht. Auf der Insel boten der Bodden in Neuenkirchen und der Segelhafen in Ralswiek Filmkulissen. Für Folge 15 wurde dann von August bis September in Berlin und Sassnitz, Prora und Neuenkirchen gedreht. In die Geschichte fließen Szenen am Hafen, auf der Promenade, in der Altstadt sowie auf der Brücke von Sassnitz ein.

Roswithas Filmhaus steht in Potsdam

Und natürlich ist auch wieder die Arztpraxis zu sehen, die sich in der malerischen Sassnitzer Altstadt befindet und eigentlich eine Ferienwohnung in der Rosa-Luxemburg-Straße 4 ist. Im Haus Nummer 6 gegenüber finden wiederum die Außenaufnahmen statt. Die „Rügenklinik“ ist nur bei den Innenaufnahmen das Krankenhaus Bergen. Die Außenaufnahmen werden am Krankenhaus West in Stralsund produziert. Ein kleines Geheimnis konnte nun auch gelüftet werden: Das Haus von Roswitha Wing (Petra Kelling), bei der Nora wohnt, steht nicht auf Rügen, sondern in Potsdam, verrät die Produktionsfirma. Die Anfrage, ob es weitere Folgen über die taffe Inselärztin geben wird, blieb bisher unbeantwortet.

Nora fährt jetzt Kanu

Seit 2017 gibt es die ARD-Reihe „Praxis mit Meerblick“ über das turbulente Leben der „Ärztin ohne Doktortitel“. Katja Wedhorn freut sich immer, wenn es zum Drehstart nach Rügen geht. „Es ist ein solches Geschenk, ein Format in dieser Kontinuität drehen zu dürfen. Ich freue mich darauf, alle wiederzusehen, auf die familiäre Atmosphäre am Set, die Ferienstimmung, die ganz leicht über allem weht, auf das Kanufahren, mit dem Nora angefangen hat, und auf die salzige Meeresluft.“

„Mutter und Sohn“

Und darum geht es in den neuen Folgen: In „Mutter und Sohn“ kämpft Nora um das Leben eines jungen Patienten. Statt sich nach einem schweren Verkehrsunfall zu schonen, setzt die Ärztin ihre eigene Gesundheit aufs Spiel, um den 18-jährigen Leukämiekranken zu retten und sie sucht einen Stammzellenspender für Moritz (Frederic Balonier). Dabei fällt seine einzige Angehörige, Katja Daskow (Vera Kasimir), die ihn kurz nach der Geburt adoptiert hat, aus. Also muss sie dafür die leibliche Mutter (Daniela Schulz) gewinnen. Dabei nimmt sie keine Rücksicht auf Geheimnisse der beiden Frauen. Nora plagt zudem nach dem Tod einer 70-jährigen Patienten ein ungutes Gefühl, obwohl sie keine Schuld an dem Infarkt von Doris Hebestreit (Swetlana Schönfeld) trägt. Ihr Sohn Markus (Steffen Schroeder) will die Ärztin dennoch zur Rechenschaft ziehen. Neu im eingespielten Ensemble: Bernhard Piesk.

„Was wirklich zählt“

In „Was wirklich zählt“ wird es romantisch. Nora verzeichnet die ersten Anfragen auf ihrem funkelnagelneuen Dating-Profil. Über ihren zweifachen „Ex“ Peer (Dirk Borchardt) ist die umschwärmte Single-Frau inzwischen hinweg. Das behutsame Kennenlernen mit dem Bootsbauer Max (Bernhard Piesk), der sich charmant um Nora bemüht, fühlt sich sogar vielversprechend an. Eine totale Romantikerin ist ihre junge Patientin Emilia (Lene Oderich), die Nora nach einem Strandunfall verarztet. Die 16-Jährige trägt heimlich das Brautkleid ihrer Schwester Julia (Antonia Breidenbach) und träumt von einer eigenen Hochzeit. Dass es bereits einen „Prinzen“ (Tristan Göbel) gibt, möchte Emilia jedoch für sich behalten. Ihre Mutter Astrid (Nele Rosetz) sorgt sich ohnehin ständig um die Teenagerin, die wegen einer angeborenen Stoffwechsel-Grunderkrankung besonders auf ihre Gesundheit achten muss. Als sich Emilias Blutwerte dramatisch verschlechtern, versucht Nora herauszufinden, woher die bedrohliche Entzündung stammt.

„Schwesterherz“

In „Schwesterherz“ taucht nach Jahren der Funkstille plötzlich Noras kleine Schwester auf. In die Rolle von Franziska schlüpft Tina Amon Amonsen. „Franzi“, die sich unbescheiden als Romanautorin, Onlinehändlerin und Model ausgibt, begeistert sich für alles aus Noras Leben – sogar für ihren neuen „Bekannten“ Max. Leider weiß die große Schwester allzu gut, was hinter Franziskas Überdrehtheit steckt: eine bipolare Störung. Da auf die manische Euphorie ein depressives Tief folgen kann, ist Nora nun in ständiger Alarmbereitschaft. Auch bei einem Patienten liegt die Praxisinhaberin mit ihrer Sorge richtig. Hinter den Magenbeschwerden des Paketboten Thomas Freier (Oliver Bröcker) steckt etwas Schwerwiegendes. Nora muss den Selbstständigen, der sich weder beruflich noch finanziell eine Krankheit leisten kann, nun dazu bringen, sich um seine Gesundheit zu kümmern.

Die Einführung von Noras kleiner Schwester bezeichnet Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn als „Knaller!“ Nora sei dabei nicht nur als Ärztin gefragt, sondern als verantwortliche und liebende Schwester. Im echten Leben sei sie die kleine Schwester, auf die die große Schwester gut aufpasse.

