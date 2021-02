Sassnitz

Sie kritisieren den Bau einer neuen Aussichtsplattform am Königsstuhl seit geraumer Zeit beziehungsweise lehnen das Projekt schlichtweg ab: Die Bürgerinitiative „Rügen – rette deine Insel“ und die „Initiativgruppe Perleberg“ argumentieren immer wieder gegen den Bau des Königswegs. Jetzt sehen sie einen Teil ihrer Bedenken bestätigt – durch zwei Gutachten, die im Zuge der Planung und Genehmigung erstellt wurden. Darin geht es um den Baugrund, die Windanfälligkeit und die Frage: Wird die Plattform stabil genug gegründet sein und der Witterung trotzen?

Die OZ sprach dazu mit den betreffenden Gutachtern, weiteren Fachleuten aus Ingenieurbüros und dem zuständigen Projektleiter beim renommierten Ingenieurbüro Schlaich, Bergermann und Partner.

Pfähle von hoher Qualität

Die Kritiker zitieren aus dem Bodengutachten unter anderem Passagen, in denen es um die geplante Gründung geht. Kreide sei gegenüber dem Wasser empfindlich und die Pfähle müssten von hoher Qualität sein. Rammende Verfahren sollten ausgeschlossen werden. Sind sie auch, versichert Bauamtsleiterin Claudia Klemens.

Die Gründung werde mit Bohrpfählen erfolgen. Dieses Verfahren sei deutlich schonender. Das wüssten aber sowohl die Gutachter, die den Baugrund untersucht haben, als auch die Planer. Die stünden in ständigem Kontakt, um aktuelle Erkenntnisse in die Planung einfließen zu lassen.

Lieber einen „Hosenträger“ mehr als zu wenig

„Wir wussten von Anfang an, dass wir uns mit dem Projekt in einem geologisch sensiblen Bereich bewegen“, sagt Mathias Nier. Er sitzt aktuell im Pariser Büro von Schlaich, Bergermann und Partner und ist von dem Unternehmen mit der Leitung des Rügener Projekts beauftragt.

Die Beschaffenheit des Untergrunds habe schließlich auch zu der Lösung mit der Aufhängung der Plattform an einem Mast geführt. Dadurch würden die Lasten des Bauwerks nicht auf den kritischen Bereich der Küste einwirken, Die 50 Meter langen Pfähle sind so konstruiert, dass sie die Zugkräfte nicht in den oberen Teil des Bodens, sondern erst 30 Meter darunter in den Baugrund leiten.

„Dieses Gründungskonzept liegt seit Jahren auf dem Tisch.“ Und es wurde im Laufe der Zeit immer weiter verfeinert. „Wir wollen lieber einen Hosenträger mehr als einen zu wenig“, formuliert es der Ingenieur umgangssprachlich. Die Kennwerte, die die Gutachter nach jeder Probe-Bohrung notierten, seien die Basis für die Errechnung der Statik gewesen. „Die baut ja genau auf diesem Gutachten auf, das außerdem noch von einem unabhängigen Gutachter überprüft wurde.“ Ohne die mehrfachen Prüfungen durch verschiedene Fachleute hätte es gar keine Baugenehmigung gegeben, sagt Bürgermeister Frank Kracht.

Kreidefelsen wird rund um die Uhr vermessen

Theorie, schön und gut – wird sie dem Praxistest standhalten? Neben den sieben, jeweils bis zu 50 Meter langen Stahlbetonpfählen, die in höchster Qualität ausgeführt werden sollen und künftig so etwas wie die Anker der neuen Plattform sind, wird noch ein zusätzlicher in die Erde gebohrt: „Wir werden einen Probepfahl in der Nähe der Fundamente herstellen und über die maximale Last hinaus testen“, kündigt Mathias Nier an.

Eine Animation zeigt die geplante Plattform in der Seitenansicht. Quelle: sbp/ BIG Städtebau

Die Erfahrungen, die man bei diesem Test gewinnt, werden Einfluss auf die Gestaltung der sieben Gründungspfähle haben. „Wir haben dann noch die Chance, nachzujustieren, beispielsweise die Pfähle bei Bedarf zu verlängern.“

Während der gesamten Bauphase sollen der Königsstuhl und sein unmittelbares Umfeld geologisch überwacht werden. Erschütterungssensoren werden ebenso installiert wie Messpunkte. Der Felsen und das Areal dahinter werden während des Baus permanent vermessen, um mögliche Bewegungen der Kreidemasse zu erkennen.

Auch Hafenbrücke in Kreide gegründet

Holger Chamier ist Geschäftsführer der Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft mbH. Was die Stabilität des Bodens für das Fundament des Königswegs angeht, kann er beruhigen: „Wir wissen, was wir dort tun“, sagt er. Chamier und seine Kollegen haben den Baugrund am Königsstuhl untersucht und das Gutachten erstellt.

Mit kreidigem Untergrund kennen sich die Stralsunder Ingenieure ganz gut aus. Auch vor dem Bau der preisgekrönten Hängebrücke in den Sassnitzer Stadthafen haben sie vorher den Boden untersucht. Dort sei die Kreide viel weicher gewesen und man habe die Pfähle in den Boden gerammt. Am Königsstuhl ist sie nicht nur härter, sondern man werde auch das schonendere Bohrverfahren anwenden. Das biete noch mehr Sicherheit. Die wiedervernässte Achterwiese werde keinerlei Auswirkungen auf den Baugrund am Königsstuhl haben, weder in positivem noch in negativem Sinne. „Das kommt da gar nicht an“, sagt Chamier.

Starke Böen an der Spitze der Plattform

Was auf jeden Fall an der Plattform ankommt, wird der Wind sein. Das Büro Wacker-Ingenieure ist auf dieses Element spezialisiert. Die Fachleute aus Baden-Württemberg haben prognostiziert, welchen Einfluss Rasmus auf die schwebend wirkende Plattform haben wird.

Kreidesturm am Königsstuhl. Auch die jetzige Plattform auf dem Felsen ist starken Winden ausgesetzt. Quelle: Peter Lehmann/NPZ

Die Kritiker zitieren aus dem Windgutachten kurze Passagen, wonach der Aufenthalt auf der Plattform als gefährlich eingestuft werden muss. „Die 1-jährlichen Geschwindigkeiten, die für die horizontalen Beschleunigungen verantwortlich sind, sind am Steg etwa 30 m/s (110 km/h)“, heißt es da zum Beispiel.

Also ist es viel zu windig am Felsen? Im baden-württembergischen Birkenfeld schüttelt man den Kopf: Der Begriff bezeichnet Windspitzen, mit denen innerhalb eines Jahres zu rechnen ist – in einer Böe oder auch für mehrere Stunden. Keinesfalls sei das mit einem Mittelwert gleichzusetzen.

Plattform für Windsteifigkeit verstärkt

„Bei Windgutachten wird zum einen die Stabilität des Bauwerks, zum anderen aber auch der so genannte Nutzungskomfort betrachtet“, erklärt der Projektleiter Mathias Nier. „Das heißt im konkreten Fall, bis zu welcher Windgeschwindigkeit verhält sich die Plattform so, dass die Besucher sie mit einem angenehmen Gefühl betreten können und keine Angst bekommen, etwa weil sie zu stark schwingt.“

Bei ersten Tests im Windkanal zeigte sich am Modell, dass sich die Plattform bei starkem Wind aufschaukeln könnte. „Wir haben daraufhin das Brückendeck und die entsprechenden Materialien so angepasst und verstärkt, dass sich die Plattform bei den betrachteten Windgeschwindigkeiten wieder stabil verhält.“

Königsstuhl war bei Orkan auch bisher gesperrt

Auch wenn die Plattform bis zu Windgeschwindigkeiten von über 170 km/h sicher ist und stabil bleibt, wird sie bei starkem Sturm gesperrt werden müssen – damit kein Besucher von einer Böe erfasst und von dem Bauwerk gefegt wird.

Der geplante Königsweg am Königsstuhl auf Rügen im Modell. Quelle: sbp/BIG Städtebau

Für Mark Ehlers, Geschäftsführer des Nationalparkzentrums am Königsstuhl, ist das keine Überraschung. „Das müssen wir auf der jetzigen Aussichtsplattform auch tun. Bei extremen Windgeschwindigkeiten wird der Zugang aus Sicherheitsgründen untersagt.“

Sollte sich, wie im Gutachten angemahnt, Eis an dem Drahtgitternetz des Geländers bilden, müsste das mit Besen oder Ähnlichem abgeklopft werden. Sonst, sagt Mathias Nier, hätte der Wind womöglich eine zu große Angriffsfläche. Aber das komme äußerst selten vor, wie die Erfahrungen mit der Hängebrücke in den Stadthafen zeigten. Dort wurde das gleiche Geflecht verwendet.

Apropos Hängebrücke: Kritisiert wird von den genannten Initiativen auch das Fehlen einer Revisionstreppe. Die muss nun an der Hafenbrücke nachträglich installiert werden, um Pflege- und Reparaturarbeiten zu erleichtern. Am Königsstuhl soll es noch komfortabler zugehen: „Für die Inspektionen am Königsweg wird ein spezieller Wagen eingesetzt, der auf der Plattform fahren kann“, kündigt die Sassnitzer Bauamtsleiterin an.

Von Maik Trettin