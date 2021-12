Ostseebad Binz

Noch sieht es auf dem EWE-Gelände zwischen Binz und Prora öde und verlassen aus. Verwitterte Reste des Sandskulpturenfestivals ragen in den Himmel, hier und da wurde Sperrmüll abgeladen. Auf dem Gebiet des Bebauungsplanes 4 soll sich aber bald einiges ändern.

Zwischen Kunstrasenplatz und Heizkraftwerk soll nach Willen der Verwaltung und Gemeindevertretung endlich die neue Feuerwache des Ostseebades entstehen. Auch der Rettungsdienst des DRK findet hier seinen Platz. Weiterhin ist auf dem EWE-Areal ein 2600 Quadratmeter großer Skatepark mit BMX- und Boulderbereich vorgesehen.

Baukosten bei rund 10 Millionen

Dieser Neubau der Wache sei aus mehreren Gründen dringend notwendig, betont Bauamtsleiterin Romy Guruz. „Das jetzige Gebäude ist marode, das kann man schon so sagen“, meint sie. „Dazu hat die Brandschutzbedarfsplanung ergeben, dass die alte Wache nicht mehr den Anforderungen entspricht.“ Die Gestaltung der neuen Wache soll über einen Ideenwettbewerb unter Planungsbüros entschieden werden.

„Wir schätzen die Baukosten auf rund 8 bis 10 Millionen Euro“, so Guruz. „Bis zu 50 Prozent Fördermittel gibt es vom Land.“ Die Planungsgrundlage ist ein beschlossener, aber in die Jahre gekommener Bebauungsplan. Derzeit werden gemeinsam mit den Trägern der öffentlichen Belange die Themen Naturschutz und Wald neu bewertet. Wenn alles glattgeht, könnte der Bau noch im Jahr 2023 beginnen.

Derzeitiges Feuerwehrgebäude entspricht nicht mehr der Norm

Derzeit ist die Feuerwehr Binz in der Margaretenstraße mitten im Ortszentrum von Binz untergebracht. Ein Standort, der insbesondere in der verkehrsreichen Hauptsaison alles andere als optimal ist. „Wenn es im Sommer richtig voll ist und dann noch Busse im Stau stehen, kommen wir mit unseren Fahrzeugen schlicht nicht durch“, so Daniel Hartlieb, Wehrführer in Binz. „Zudem liegt die Wache in Binz. Wir haben aber zwei sogenannte Schutzziele: Binz und Prora.“

Bei einem Feuer in Höhe von Block V wäre es kaum möglich, die vorgesehenen Einsatzzeiten zu erfüllen. Die sind nämlich überall im Land sportlich bemessen. Vom Zeitpunkt des Alarms bis hin zur ersten Maßnahme am Einsatzort sollen gerade einmal zwölf Minuten vergehen – inklusive Anfahrt der Kameraden zur Wache. Das ist doch nicht zu schaffen, denkt man sich. „Doch, doch“, meint Hartlieb und schaut in die Protokolle. „Alarm um 2.10 Uhr, das erste Auto um 2.17 Uhr raus; Alarm um 22.06 Uhr, da ging es um 22.11 Uhr los.“

Die Optimierung der Zeiten wird sich auch in der Architektur der Wache niederschlagen. „Kurze Wege, sinnvolle Raumaufteilungen – das ist die Hauptsache“, so Hartlieb. Eine Stange, an der die Feuerwehrleute schnell von Stockwerk A ins Erdgeschoss rutschen können, gibt es übrigens nicht. „Das gibt es bei Berufsfeuerwehren“, sagt Hartlieb. „Aber bei uns sitzen die Kameraden ja nicht in der Wache, sondern kommen vom Arbeits- oder Wohnort.“

Freiwillige Feuerwehr Binz Die Freiwillige Feuerwehr Binz hat rund 30 aktive Mitglieder und etwa 30 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Im vergangenen Jahr gab es 181 Einsätze, bedingt durch das Unwetter im Juli mehr als üblich. Zu den Schutzzielen der Feuerwehren zählen sowohl Binz als auch Prora. Nach angaben des Bauamtes leben derzeit 6400 Einwohner hier, dazu kommen 2,5 Millionen Übernachtungen.

Prora entwickelt sich – die Feuerwehr muss mit wachsen

Die neue Wache wird viele Verbesserungen schaffen, ist sich Hartlieb sicher. „Das räumliche Angebot ist nicht so beengt wie bislang. Es wird zum Beispiel genügend Parkplätze für die Einsatzkräfte geben“, zählt er auf. „Und einen Sozialtrakt mit einem eigenen Bereich für die Jugendfeuerwehr.“ Und noch ein wichtiger Punkt spricht in den Augen von Wehrführer und Bauamtsleiterin für einen Neubau, der noch Kapazitäten für eine Erweiterung hat: Die Aufgaben der Feuerwehr wachsen parallel mit der Entwicklung Proras. „Klar, merken wir das“, beschreibt Hartlieb. „Seit dem 1. Block haben die Einsätze zugenommen.“ Insbesondere die Brandmeldeanlagen in den Blöcken fordern den Kameraden einiges ab – oft genug sind es Fehlalarme. „Trotzdem“, meint Hartlieb. „Es ist gut, dass es diese Anlagen gibt. Letztendlich retten sie Leben.“

