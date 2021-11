Rügen: Neue Wohnungen in Sellin – so günstig soll die Miete werden

Sellin

Der Abriss des alten Garagenkomplexes wird den Umbau einleiten: Auf einem rund 12 000 Quadratmeter großen Areal zwischen August-Bebel-Straße, Kirchstraße und Friedhof im Ortszentrum von Sellin soll ein neues kleines Wohngebiet entstehen mit Einkaufsmarkt, Parkhaus, Spielplatz und insgesamt sechs Mietshäusern. Alle 80 Wohnungen darin sollen mietpreisgebundene Sozialwohnungen für Senioren oder finanziell schwache Haushalte werden.

Vorhaben will Primus Immobilien AG umsetzen

Die Gemeinde will mit dem Vorhaben, das die Primus Immobilien AG umsetzen wird, gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: sozialen Wohnraum schaffen, einen städtebaulichen Missstand beseitigen und das Verkehrskonzept des Ostseebades weiter umsetzen. Letzteres sieht unter anderem vor, Fahrzeuge aus der Wilhelmstraße, die zur Seebrücke führt, zu verbannen.

Auf der gemeindeeigenen Fläche an der Ecke Bebelstraße/Kirchstraße bis hin zum Friedhof soll das neue Quartier mit Einkaufsmarkt und Wohnungen entstehen. Dahinter wird das Parkhaus errichtet. Quelle: Gerit Herold

Mietpreisbindung von 6 Euro je Quadratmeter

„Die Wohnungen werden auf der Grundlage der Richtlinie Wohnungsbau Sozial des Landes errichtet und sind somit maximal für die Gemeinde gesichert“, freut sich Bürgermeister Reinhard Liedtke. Das heißt: Die Ein- und Zwei-Raumwohnungen (80 Prozent) sowie Dreiraumwohnungen in den dreigeschossigen Gebäuden werden eine Mietpreisbindung von sechs Euro je Quadratmeter Wohnfläche haben.

Eine 50 Quadratmeter große Wohnung müsste dann demnach um die 300 Euro kosten, eine 60 Quadratmeter große 360 Euro. Die Wohnungen seien vor allem für Arbeitskräfte und Senioren gedacht.

Ein Clou sei die neue Optik des Parkhauses, weil drei der insgesamt vier Ebenen wie eine Tiefgarage in der Erde verschwinden werden, so Liedtke. Die sichtbaren Fassadenflächen des Parkhauses sollen intensiv begrünt und mit einer Sicht- und Schallschutzfassade aus Holz versehen werden.

312 Stellflächen sind insgesamt vorgesehen

312 Stellflächen sind insgesamt vorgesehen, wovon 200 öffentlich sein werden. Die verbleibenden sind für die Mietwohnungen, Geschäftsräume und den Lebensmittelmarkt geplant. Daneben werden Radabstellplätze und E-Mobilität eine Rolle spielen. Die Detailplanung werde noch erarbeitet, so Liedtke. Für das neue Wohngebiet hat die Gemeindevertretung jetzt den entsprechenden Bebauungsplan Nr. 38 „August-Bebel-Straße/Kirchstraße“ aufgestellt.

Zwei verschiedene Straßenansichten des neuen Wohngebietes im Selliner Ortszentrum. Quelle: Drebing Ehmke Architekten

Zuvor müssen aber erst die asbestbelasteten Garagen auf dem hinteren Teil des Planungsgebietes beräumt werden. Damit soll im Dezember begonnen werden. Diese Garagen stammen noch aus DDR-Zeiten und wurden von der Gemeinde die letzten Jahre nur noch kurzzeitig vermietet oder waren ungenutzt.

Die Pächter seien schon vor Jahren entschädigt worden, so Liedtke. Er rechnet mit einem Baustart für das neue Wohnquartier im Jahre 2023. In der Übergangszeit soll das freie Areal als Parkfläche genutzt werden.

Die Garagen zwischen Kirchstraße und August-Bebel-Straße verschwinden bald. Auf dem Areal entsteht das neue Wohnquartier. Quelle: Chris Herold

Sollte mal Aldi-Standort werden

Schon viele Jahre lang hatte die Gemeinde geplant, auf der als Parkplatz genutzten gemeindlichen Freifläche des früheren Kaufhauses „rationell“ nahe der evangelischen Kirche einen Komplex mit Parkhaus und Einkaufszentrum zu errichten. Seinerzeit war dafür Aldi im Gespräch, der dann aber, weil ihm der Standort besser gefiel, an der Ortsgrenze zwischen Sellin und Baabe seine Zelte aufschlug.

Dann war lange die Luft raus, auch wenn die Gemeinde immer an den Parkhaus-Plänen festhielt – am liebsten in Kombination mit einem Lebensmittelmarkt und einem Wohn- und Geschäftshaus.

Regionaler Anbieter für Frischemarkt bevorzugt

Offen war lange, wer den Komplex bauen und betreiben soll. Auf die jüngste Ausschreibung hatten sich schließlich vier Interessenten gemeldet. Deren Konzepte seien in allen Ausschüssen und im Gemeinderat vorgestellt und beraten worden, so Liedtke. Am Ende erhielt die Primus Immobilien AG den Zuschlag, die auch das neue Kurhaus nahe der Seebrücke baut.

Ausschlaggebend dafür sei gewesen, dass sich der Projektentwickler aus Berlin an die Maßgabe sozialer Wohnungsbau gehalten, die beste Gestaltungsidee vorgelegt und schließlich auch den höchsten Verkaufspreis geboten habe, so Liedtke. Er lässt aber offen, wie viel für das Grundstück gezahlt wurde.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für den geplanten Frischemarkt mit einer Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmetern gebe es ebenfalls mehrere Interessenten. Die Gemeinde bevorzuge einen regionalen Anbieter, so Liedtke.

Von Gerit Herold