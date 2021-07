Rügen: Neuer Jugendclub für Bergen

Bergen

Erst feierten Jasmin und Alexandra (beide 5) Clown Maxxx auf der Bühne, dann ging es für die beiden Mädchen aus Bergen-Süd zum Angeln von Plastikenten. Das Stadtteilfest kam gut an bei den jungen Einwohnerinnen, auch die Mütter Solveig Jahnke und Sandra Conradi schauten zufrieden. „Ein guter Stadtteil“, befand Soveig Jahnke. „Gerade für Kinder. Es gibt viele Angebote hier.“ Damit meint sie das Angebot des Jugendrings in der Hermann-Matern-Straße, was auch Juris Werkstatt mit einschließt.

Neuer Betreiber für den Jugendclub

Hier allerdings wird es in Zukunft einige Neuerungen geben, so Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke. „Nach dem Beschluss der Stadtvertretung wird es hier einen neuen Jugendclub geben“, sagt sie. „Die Verträge mit dem Jugendring laufen zum 31.Juli aus, ein neuer Betreiber übernimmt. Darüber entscheidet der Hauptausschuss in der kommenden Woche.“ Bis dahin sollen noch keine Namen genannt werden. Nur so viel: Der Jugendring habe sein Angebot für das veränderte Konzept zurückgezogen. Einige Angebote des Jugendrings bleiben aber weiterhin bestehen, etwa die Arbeit in der Flüchtlingshilfe, auch das handwerkliche Programm besteht, allerdings in eingeschränkter räumlicher Nutzung. „Allen Menschen recht machen kann man es nie, bestimmt vermisst der eine oder andere etwas“, sagt Ratzke. „Aber wir haben uns im Guten geeinigt. Der Jugendring will auch an der weiteren Entwicklung mit dem neuen Betreiber mitarbeiten.“

Kinder und Jugendliche haben „Wunschzettel“ abgegeben

Eine Hauptrolle sollen allerdings die jungen Menschen selbst spielen. Der Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Bergen soll sich an der Neuausrichtung beteiligen und eigene Wünsche mit einbringen dürfen. Ratzke präsentiert eine handschriftliche Liste. „Küche mit Mikrowelle, Mixer“, ist dort in akkurater Schülerschrift zu lesen. „Chill-Ecke, Boxsack und ein Kicker, wenn Platz“. Die Sofas könnten übrigens auch selbstgebaut werden, ist Anja Ratzke an der Liste besonders aufgefallen. „Nachhaltigkeit ist dahintergeschrieben.“ Für die jungen Menschen soll es außerdem ein erweitertes Angebot der Hausaufgabenhilfe geben sowie die Gelegenheit, Bewerbungsunterlagen zu erstellen. Ein Fitnessraum soll sportliche Betätigung ermöglichen, an einigen Abenden sind Kinoabende vorgesehen.

Auch ansonsten wird es in dem Stadtteil, in dem auch eine Befragung und Beteiligung der Einwohner stattgefunden hat, einiges an Bewegung geben. Die Hermannn-Matern Straße wird 2022 weiter asphaltiert, die Straße der DSF ist in den beiden kommenden Jahren dran. Auch das Thema Parken und Parkflächen wird nach Einschätzung der Bürgermeisterin ein Thema in den kommenden Jahren, nicht nur in diesem Stadtteil.

Von Anne Ziebarth