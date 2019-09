Neuer Name und neues Konzept für Ausflugslokal „Lagune“

Lietzow

Frauke Löhr sitzt mit ihrem Kaffeebecher in der Hand auf der Terrasse der Lietzower „ Lagune“ und lehnt sich in ihren Stuhl zurück. Sie guckt über den kleinen Strand und die Weite des Großen Jasmunder Boddens nach Ralswiek und auf die Banzelvitzer Berge. „Hier unten haben wir sonst immer auf unserer Heimreise Station gemacht“, erzählt sie versonnen. Wenn sie und ihr Mann vom Rügenhof, wo sie einen Laden betrieben, zurück nach Berlin fuhren, stoppten sie in Lietzow, um noch einmal über das Wasser zu sehen. „Das war genau so ein festes Ritual wie die Kaffeepause in der Rambiner Pommernkate auf der Herfahrt.“ Jetzt sind Frauke Löhr und ihr Mann Aydin Arslan so gut wie gar nicht mehr in Berlin, aber fast ständig am Lietzower Boddenufer. Sie haben die „ Lagune“ gekauft und wollen das Ausflugslokal wieder öffnen.

Keine „Massenabfertigung“

Bislang müssen sich die Besucher mit einem kleinen Speisen- und Getränkeangebot begnügen, das sie draußen auf der Terrasse genießen können. An der Südseite haben die neuen Eigentümer eine kleine Imbissküche in das Haus integriert, wo man sich mit Bratwurst, Pommes, Kaffee und anderen Kleinigkeiten versorgen kann. Parallel dazu laufen die Umbauarbeiten im Restaurant. „An den Feinheiten des Konzeptes arbeiten wir noch“, sagt Frauke Löhr. Klar ist: Einen riesigen Saal, vollgestopft mit Tischen, wird es hier auch in Zukunft nicht geben. „Das wird auf keinen Fall ein Massenbetrieb“, wehrt Frauke Löhr ab. Nicht nur, weil man dafür jede Menge Personal in der Küche und im Service brauche. „Ab einer bestimmten Personenzahl wird es im Restaurant naturgemäß einfach laut. Das geht dann zu Lasten der Gemütlichkeit.“

Cocktails, Kanus, Strandkörbe

Frauke Löhr und Aydin Arslan möchten den Besuchern künftig mehr als Essen und Trinken anbieten. Gute Cocktails soll es geben, abends eine kleine, aber feine Karte mit Gerichten der mediterranen und deutschen Küche und für einen guten Start in den Tag eventuell ein Frühstücksbuffet. „Wir würden hier auch gern ein paar Strandkörbe aufstellen und vielleicht Kanus und Tretboote verleihen.“ Nicht wenige Wassersportler hätten in den zurückliegenden Wochen schon angefragt, ob es in der Nähe solche Angebote gäbe.

Auf der Suche nach Personal

Wenigstens ebenso viele Anfragen haben Frauke Löhr und Aydin Arslan zum Eröffnungstermin des Lokals bekommen. Beide können da nur die Schultern zucken. Es sind nicht allein die noch anstehenden Umbauten, die ihre Zeit brauchen. „Wir sind vor allem auf der Suche nach Personal. Was nützt es uns, wenn alles fertig ist, aber kein Koch das Essen kocht oder es niemand an den Tisch bringt.“ Deshalb sei vieles, was sie sich vorstellten, auch noch mit einem Fragezeichen versehen. Die Ideen zur konkreten Gestaltung der Speisekarte und des übrigen Angebots der „ Lagune“ wollen beide gemeinsam mit den Leuten entwickeln, die künftig hier arbeiten werden.

Treppe zum Strand bleibt offen

Denn Frauke Löhr und ihr Mann werden nicht ständig vor Ort sein. Beide betreiben in Sellin und in Potsdam die Kunstwerkstätten, in denen Frauke Löhr unter anderem von ihr gestalteten Schmuck verkauft. Eine gewisse künstlerische Note würde sich das Paar auch für sein neues Restaurant wünschen. Ob und wie sich das realisieren lasse, müsse man sehen. Auf jeden Fall soll sich das dortige Angebot von dem anderer Lokale unterscheiden. Geplant sei zum Beispiel, handgefertigtes Eis aus einer Manufaktur zu verkaufen. Auch als Veranstaltungs-Ort soll das Lokal wieder genutzt werden. „ Lagune“ wird dann vermutlich nicht mehr über dem Eingang stehen. „Der Name wird sich ganz gewiss ändern“, sagt Frauke Löhr. Erhalten bleibt der Zugang über die Treppe neben dem Call-Center. „Die ist nur vorübergehend wegen der Sanierung gesperrt und wird dann wieder öffentlich zugängig sein.“

Von Maik Trettin