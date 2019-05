Sassnitz

Den Königsstuhl auf Rügen können Radfahrer ab sofort auf einem befestigten Weg erreichen. Wirtschaftsminister Harry Glawe und Bürgermeister Frank Kracht (parteilos) gaben am Mittwoch die zwölf Kilometer lange Strecke zwischen Sassnitz und dem Nationalparkzentrum an dem berühmten Kreidefelsen für den Verkehr frei. Das drei Millionen teure Vorhaben hatte das Land mit einer Förderung in Höhe von 2,7 Millionen Euro unterstützt.

Viele Jahre war über die richtige Trassenführung und das geeignete Material diskutiert worden. Schließlich führt der neue Radweg mitten durch den Nationalpark, wo keine Flächen versiegelt werden sollen. Schließlich einigte man sich auf ein wasserdurchlässiges Material. Die jetzt ausgebaute Strecke orientiert sich weitgehend an bestehenden Forstwegen, die größtenteils aus Kopfsteinpflaster bestanden. An dem Weg, der einige Steigungen aufweist, gibt es zwei Rastplätze. Dort sollen nach der Saison noch Schutzhütten aufgestellt werden.

Maik Trettin