Rügen: Neuer Zoff im Zweckverband

Bergen

Am Mittwoch sollte sich entscheiden, ob es zum Showdown an der Spitze des Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (ZWAR) kommt oder sich die jüngsten Konflikte als Sturm im Wasserglas erweisen. Obwohl dem zwölfköpfigen Vorstand eine formal wenig spektakuläre Tagesordnung vorlag, wurden OZ-Informationen zufolge hinter den Kulissen die Messer gewetzt.

Nachdem Verbandsvorsteherin Anja Ratzke der Versammlung die Kündigung von Geschäftsführer Axel Rödiger vorgeschlagen hatte, soll ihr Stellvertreter Holger Kliewe, Bürgermeister von Ummanz, auf der vergangenen nicht-öffentlichen Sitzung ihre Abwahl beantragt haben. Damit hätte er jedoch gleich mehrere gesetzliche Grundlagen missachtet. Den Antrag zu Ratzkes Abwahl soll Kliewe mündlich formuliert haben. Das aber ist nach Kommunalverfassung nicht möglich. Die sieht nach Auskunft von Zwar-Sprecher Reinhard Litty in derartigen Fällen einen schriftlicher Antrag vor. Der müsse zudem von Bürgermeistern unterzeichnet werden, welche die Hälfte der 166 Stimmen der Verbandsversammlung vertreten. Die Stimmenzahl bemisst sich dabei nach der jeweiligen Einwohnerzahl einer Kommune.

Abwahlantrag gegen die Vorsteherin

„Erst danach könnte der Antrag auf die Tagesordnung einer außerordentlichen Versammlung gelangen“, so Litty. Zwischen Antrag und Abstimmung müssen anschließend mindestens zwei Wochen liegen. „Für die Abwahl selber wäre dann eine Mehrheit von zwei Dritteln aller Mitglieder notwendig.“ Ob Kliewe entschlossen ist, diesen Weg zu gehen, ist nicht bekannt. Der CDU-Politiker wollte sich zu den Vorgängen nicht äußern. Sowohl über die Abwahl der Vorsteherin, als auch die Abberufung des Geschäftsführers müsste letztlich die Vollversammlung des kommunalen Zweckverbands entscheiden.

Anja Ratzke hatte sich dazu entschlossen, Rödigers Kündigung vorzuschlagen, nachdem ein von ihr, in ihrer Eigenschaft als Bürgermeisterin der Stadt Bergen, in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten, Unregelmäßigkeiten bei Vergabeverfahren ausgemacht hatte. Die Verbandsversammlung von Ende Januar hatte darüber ebenso wenig abstimmen mögen, wie zuvor über Jahresabschluss, Wirtschaftsplan und Rechnungsprüfungsbericht. Letzterer war auch vom Gemeindeprüfungsamt des Landkreises moniert worden. Die Versammlung der Rügener Bürgermeister wollte die Sachverhalte zunächst durch den Vorstand eingeordnet haben.

Rückwirkende Heilung der Verträge möglich

Klärungsbedarf haben die Rügener Gemeinden auch in der Frage der Finanzierung des Breitbandausbaus auf der Insel. Wegen der unklaren Vertragssituation zwischen Gemeinden und Zwar beim Breitband-Ausbau, hatte die Stadt Bergen die Zahlung einer Umlage des Zwar verweigert. „Wir stehen in der Verantwortung auch gegenüber den Einwohnern der Insel und es ist immer gesagt worden, der Ausbau koste nichts“, so Ratzke zur Begründung. Zudem habe der Zwar auf eigene Kosten einen nicht-förderfähigen Ausbau des Netzes betrieben, obwohl der Bund Fördermittel zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt habe.

Nach Bekanntwerden der vertraglichen Probleme hatten sich die Rechtsaufsichtsbehörden von Landkreis und Innenministerium wochenlang mit der Frage befasst, ob die fehlende vertragliche Grundlage rückwirkend heilbar sein könne. Nun hieß es, das Ministerium habe diese Frage bejaht. Es müsste nunmehr ein neuer Vertrag erstellt und den jeweiligen Kommunalparlamenten zur Abstimmung vorgelegt werden.

Die Gemeinden gehen derweil weiterhin auf Nummer sicher. Zeitgleich mit der Sitzung des Zwar-Vorstands beschloss auch die Gemeindevertretung Breege am Mittwoch den Austritt aus der Breitband-Sparte des Zweckverbands.

Mehr zum Autor

Von Uwe Driest