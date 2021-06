Rügen: Neues Feriendorf in Klein Stresow fertig

Klein Stresow

Die Schwalben sind schon eingezogen, in etwa drei Wochen können auch die ersten Gäste kommen: Das neue Feriendorf in Klein Stresow, einem Ortsteil der Stadt Putbus, ist fertig. Momentan werden noch die Außenanlagen gestaltet und begrünt. Die neue Feriensiedlung unmittelbar am Rügischen Bodden ist in den letzten beiden Jahren auf dem Gelände eines ehemaligen DDR-Ferienlagers errichtet worden. Zuvor war die alte Bausubstanz bis auf die Bungalows abgerissen und das Areal komplett neu erschlossen worden.

Nun stehen in dem Naturparadies 12 Reetdachhäuser, ein Haupthaus sowie fünf Bungalows. Insgesamt sind 35 Wohneinheiten entstanden. Die Bungalows wurden im Bestand saniert – so war die Auflage. Auf der Fläche des früheren Haupthauses wurden Parkflächen gestaltet, vor den Häusern stehen Fahrradständer. Auch einen kleinen Dorfplatz gibt es.

Ein Jahr Verzug durch Corona

Eigentlich sollte schon vor einem Jahr alles fertig sein. Doch Corona machte den Bauherren einen Strich durch die Rechnung. Investor ist die Primus Immobilien AG aus Berlin. Die Anlage wird trotz verschiedener Eigentümer aus einer Hand und als reine Feriensiedlung ganzjährig betrieben. Dies übernimmt Eva-Maria Jens aus Putbus.

Im Haupthaus finden die Feriengäste neben einer Rezeption auch einen Fitnessraum sowie Räumlichkeiten, wo drei Waschmaschinen und drei Trockner per Münzautomat genutzt werden können. Auch ein kleiner Gastrobereich beziehungsweise Laden wird noch eingerichtet. Die Grundkonstruktion der Reetdachhäuser ist aus Holz. Teilweise sind es auch die Fassaden, die verschiedenfarbig gestaltet wurden: von weiß bis taubengrau und schwedenrot. Sie haben jeweils zwei separate Wohnungen mit rund 55 Quadratmetern. Die Bungalows haben ein Wohnzimmer mit offener Küche und ein Schlafzimmer. In dem massiven und geklinkerten Haupthaus gibt es im Obergeschoss auch zwei Ferienquartiere. Fast alle Wohnungen sind mit Sauna und Kamin ausgestattet und haben Terrassenmöbel.

Alle Wohnungen möbliert verkauft

„Die Wohnungen wurden alle voll möbliert und ausgestattet angeboten“, so Klaus Prokop vom Vorstand der Primus Immobilien AG. „Es sind alle bis auf eine Doppelhaushälfte verkauft. Viele haben aus nostalgischen Gründen eine Wohnung erworben, weil sie früher schon hier waren. Wir haben immer noch Nachfragen.“

Gestartet sei der Verkauf vor zwei Jahren aber eher zögerlich. „Viele konnten sich das wohl nicht vorstellen und glaubten den Visualisierungen nicht“, so Prokop. 7000 Euro hat der Quadratmeter ohne Wohnungsausstattung gekostet. „Heute hätte man einen deutlich höheren Preis nehmen können“, denkt Prokop.

Zwei Projekte an attraktiven Standorten

Seit 1993 entwickelt, plant und baut die Primus Wohn-, Gewerbe- und Ferienimmobilien. Seit Jahren ist der Projektentwickler auch auf Rügen im Ferienwohnungsmarkt aktiv. So sollen auch noch zwei große Projekte an attraktiven Standorten in Sellin und Göhren realisiert werden: das Kurhaus Sellin an der Seebrücke und die Ostseeresidenz am Nordstrand von Göhren.

Das Kurhaus wurde bereits abgerissen. Am Selliner Hochufer werden nun 108 Ferienappartements und Eigentumswohnungen mit einem 1000 Quadratmeter großen Wellnessbereich, einem Restaurant und Geschäften im Erdgeschoss gebaut. Die Fertigstellung der Luxusgästeherberge, die einen optischen Bogen zum Appartementhaus First gegenüber schlagen wird, ist für das erste Quartal 2023 vorgesehen.

In Göhren will die Primus Immobilien AG, die gerade auch in Ahlbeck auf der Insel Usedom eine 80 Millionen Euro teure Hotelanlage an der Promenade baut, nach dem Abriss der Ostseeresidenz eine neue Suitenhotelanlage mit Restaurant, Wellness und Spa errichten. Die Pläne hatte die Gemeinde im Oktober 2019 aber vorerst gestoppt.

Von Gerit Herold