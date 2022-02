Rügen: Neues Gebäude für Selliner Hortkinder

Sellin

„Ah. Ach, wie schön.“ Das Urteil ist einhellig, als es durch die geöffnete Tür auf die 180 Quadratmeter große Dachterrasse geht. Sie befindet sich oberhalb des neuen, zweistöckigen Hortgebäudes und soll einmal mit Liegestühlen, Sitzecken und viel Grün eine Wohlfühloase sein. Sie kann auch von den Mädchen und Jungen des Selliner Schulzentrums für Veranstaltungen genutzt werden. Zu diesem sind die Grundschule Sellin mit aktuell 122 Schülern und die CJD-Christophorusschule Rügen von Klasse 5 bis 12 mit derzeit 323 Schülern vereint. Den Hort der Grundschule besuchen 88 Kinder.

Mit dem neuen Hortanbau direkt neben dem Grundschulgebäude können künftig bis zu 120 Mädchen und Jungen der 1. bis 4. Klassen nach dem Unterricht betreut werden. Im Jahre 2010 waren es noch rund 30 Kinder, die aus dem Hortraum in der kommunalen Kita am anderen Ende des Ortszentrums mit ins Schulgebäude eingezogen waren.

Auf Kinderwünsche eingegangen

Wie alle Kinder waren auch die neunjährigen Zwillinge Johanna und Frithjof sowie die Geschwister Celia und Silence aufgeregt, nach der langen Bauerei endlich die neuen Horträume anzuschauen und in Besitz zu nehmen. Doch fertig eingerichtet wird alles erst nach den Winterferien sein. An den jeweiligen Eingangstüren künden Schriftzüge, wofür die Räumen genutzt werden: „Mädchen-Spielraum“, „Theater & Lesen“, „Sport“ „Basteln & Kreativ“. In letzterem Zimmer werden auch die Hausaufgaben erledigt.

Johanna und Celia schauten sich den neuen Mädchen-Spielraum an. Quelle: Gerit Herold

Man sei auch auf die Wünsche der Kinder eingegangen, erklärte Architektin Heike Nessler, die bei der Um- und Neugestaltung des Schulgebäudes in den letzten Jahren ihre Visitenkarte abgegeben hat. „Die Mädchen wollten gern einen extra Raum haben, wo sie Theater spielen, sich verkleiden und lesen können“, so Nessler. Neben Podest und Sitzkissen sollen noch eine Spiegelwand für Ballettübungen, ein Puppenhaus, eine Kinderküche und ein Kleiderschrank hinzukommen. Im Sportraum in der oberen Etage sind noch Kletterwände und ein Boxsack eingeplant. Sport treiben können die Hortkinder aber schon an der Tischtennisplatte in der unteren Etage. Neben der Küche und dem Essbereich gibt es auch einen Raum für die Erzieher. Die Möbel hat die Insel-Tischlerei aus Dreschvitz angefertigt, die Bauarbeiten führte die Selliner Firma Rast-Bau aus.

Baubeginn bereits im August 2020

„Wir haben weder Geld noch Mühen gescheut“, erklärte Bürgermeister Reinhard Liedtke. „Auch wenn wegen der langen Bauzeit gemeckert wurde.“ Die Gemeinde Sellin ist Eigentümer des Schul- und Hortkomplexes. Bereits im August 2020 war mit dem Hortanbau begonnen worden, für den seinerzeit mit Kosten in Höhe von 900 000 Euro gerechnet wurde und Fördermittel in Höhe von 590000 Euro in Aussicht gestellt wurden. Doch dann kam vieles anders. Die Baumaßnahme verzögerte sich durch eine komplizierte Statik, veränderte Rahmenbedingungen und Auflagen und plötzliche Förderausfälle. Zudem sei man in die Hochjunktur des Bauens hineingeraten. Dadurch sei es letztendlich zu Mehrkosten gekommen, die die Millionenmarke knackten.

Das neue Hortgebäude (links) wurde an die Grundschule angebaut. Ganz rechts befindet sich die CJD-Schule. Quelle: Michel Herold

Das Schulgebäude wurde seit dem Jahre 2009 Stück für Stück erneuert und erweitert mit Aula, energetischer Sanierung, Schulhof und Lerncontainern. Neben der Grundschule beherbergt es die CJD-Schule als kooperative Gesamtschule mit Regionalschulzweig und Gymnasium mit Schülern von der gesamten Insel. Die Einrichtung unter Trägerschaft des Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands e. V. war im Jahre 2013 mit einer fünften Klasse gestartet und konnte im letzten Schuljahr ihre ersten Abiturienten feiern.

Mehr als 600 Schüler zu DDR-Zeiten

Seit nunmehr 50 Jahren steht das Selliner Schulhaus in der Granitzer Straße 1b. Die 1972 als Polytechnische Oberschule „Rosa Luxemburg“ eröffnete Bildungseinrichtung war zu Hochzeiten die zweitgrößte des Kreises Rügen mit mehr als 600 Schülern. An diese Zahlen aus DDR-Zeiten rücken die Selliner stetig wieder heran. Die Grundschule rechnet perspektivisch mit 150 Schülern, die CJD-Schule mit 400.

Sellin sei als Schulstandort sehr gut aufgestellt, so der Bürgermeister. „Darauf sind wir stolz.“ Das Schulzentrum soll wegen der steigenden Zahlen in den nächsten fünf bis sechs Jahren noch weiter anwachsen. Dabei gäbe es zwei große Bausteine, so Liedtke: Auf der anderen Seite des Schulgebäudes soll ein weiterer Anbau errichtet werden, um für die CJD-Schule weitere Klassenräume, eine Aula und eine Mensa zu schaffen. Und auch eine neue Turnhalle steht auf der Wunschliste. Doch noch gibt es für diese Vorhaben keine Finanzierungen.

Kita-Anmeldungen ohne Ende

Bereits realisiert wurden zwei neue Schlafräume in der Selliner Kita, die durch den Ausbau des Innenhofes ermöglicht wurden. 106 Krippen- und Kindergartenkindern werden derzeit in der Einrichtung betreut. „Wir haben Anmeldungen ohne Ende“, freut sich Kita-Leiterin Gerlinde Genth.

Von Gerit Herold