Sassnitz

Wie die Rügensche Kleinbahn zu ihrem Spitznamen „Rasender Roland“ gekommen ist, dafür gibt es viele Erklärungen. Eine davon präsentiert die Sassnitzer Autorin Marina Loose in ihrem Kinderbuch „ Inselgeschichten“, das vor wenigen Tagen erschienen ist. Demnach ratterte die Lok eines Tages viel schneller als sonst, um einem Hund den Weg abzuschneiden, der aus dem Waggon gesprungen war und einem Hasen nachjagte. Eine Geschichte, die ihr der ungezähmte Wind gepfiffen habe, der über die Insel weht. Hier auf Rügen spielen sämtliche Erzählungen ihres kleinen Büchleins.

Das fällt schon allein äußerlich aus dem Rahmen. Ein fester Einband, hochwertiges Papier, ein sauberer Druck – die Sassnitzerin hat auf alle Details selbst geachtet. Mit mehreren Verlagen hatte sie ihre Vorstellungen von einem guten Kinderbuch besprochen. Viele winkten desinteressiert ab: Die Geschichten, deren Handlung auf Rügen spielt, seien viel zu regional angesiedelt, um ein breites Publikum zu erreichen, so die Argumentation. Bei anderen Verlagen, die Interesse zeigten, taten die Beschränkungen wegen der Corona-Epidemie ihr Übriges. Marina Loose nahm die Sache selbst in die Hand, suchte sich eine Druckerei, diskutierte und argumentierte, bis schließlich das Buch gedruckt wurde, das sie sich vorgestellt hatte.

Anzeige

Wettrennen am „Königsfelsen“

Es geht turbulent zu auf den knapp 50 Seiten. Neben der Geschichte über den Rasenden Roland, den wetzenden Hasen und den jagenden Hund gibt es beispielsweise auch eine über ein Rennen am Königsfelsen, wie der Königsstuhl in Marina Looses Haupt-Geschichte heißt. Das Rügener Wahrzeichen hat sie darin absichtlich umbenannt. „Da denkt man sonst an einen Stuhl oder einen Thron“, sagt sie. In ihrem Buch klettern die Tiere an den steilen Kreidewänden nach oben. Wer dort als Erster ankommt, wird von der Sonne mit einer Krone beschenkt. Eine blasse Schnecke wird anfangs von den anderen Teilnehmern, die sich zum Teil mit unlauteren Mitteln zum Sieg schummeln wollen, ausgelacht, kann letztlich aber durch ihre Ausdauer und ihre Herzlichkeit nicht allein die Freundschaft der anderen gewinnen.

Weitere OZ+ Artikel

Kampf gegen fliegende Räuberbande

In der dritten Geschichte sagt eine Sassnitzer Fischersfrau den räuberischen Möwen im Hafen den Kampf an. Die Tiere stürzen sich regelmäßig auf die Spaziergänger, um ihnen Fischbrötchen zu mopsen. Nachdem sie aufgrund einer zunehmenden Sehschwäche fast alles für Fischbrötchen halten, erteilt die Fischersfrau den Möwen eine Lektion. Ob sie Möwen hasst? Marina Loose überlegt kurz und schüttelt den Kopf. „Nein“, sagt sie. Möwenschreie seien ihr lieber als das Krächzen der Krähen. „Bei den Möwen kommt der Schrei von Herzen.“ Außerdem verbindet jeder Mensch mit einer Möwe das Meer. Aus diesem Grund tauchen auf den Buchseiten auch ganz viele Bilder dieser Seevögel auf.

Erfolgreiche Illustratorinnen

Apropos Bilder: Nicht zuletzt die Illustrationen machen die „ Inselgeschichten“ zu etwas ganz Besonderem. Dass ein Buch für Kinder bebildert sein sollte, stand für Marina Loose von Anfang an fest. Doch bei allem Lokalpatriotismus: Auf Rügen einen Künstler zu finden, der das Buch illustriert, erwies sich als nahezu unmöglich. Die Sassnitzerin, die in der Sowjetunion zur Welt gekommen und aufgewachsen ist und seit 1984 auf Rügen lebt, nahm Kontakt zu Künstlern in ihrer ehemaligen Heimat auf. Dort konnte sie gleich zwei Illustratorinnen für ihr Kinderbuchprojekt gewinnen: Anahit Ghardian und Maria Liachovickaja. Erstere ist jung, aber bereits sehr erfahren. „Die größten Moskauer Verlage arbeiten mit ihr zusammen“, sagt Marina Loose. Die Kunstfertigkeit von Ghardian ist beeindruckend. Die Sassnitzer Autorin hatte anfangs dennoch einen kleinen Kritikpunkt zu bemängeln: „Auf den ersten Entwürfen trugen die Tiere Kleider und Schürzen wie Menschen. Das ging so nicht. Sie sollten doch ganz natürlich erscheinen“, begründet Marina Loose ihren Änderungswunsch.

Erste Exemplare zum Kindertag

Eine erfolgreiche Illustratorin und Künstlerin ist auch Maria Liachovickaja. Die junge Frau aus Klaipeda hat die Kunstakademie in Florenz absolviert. Ihre Arbeiten sind unter Kunstkennern sehr gefragt. Ihr jüngstes Werk hat die Frau aus Klaipeda noch gar nicht gesehen. Die ersten Exemplare des von ihr mit illustrierten Buchs mit den „ Inselgeschichten“ kamen per Post pünktlich am 1. Juni, dem Kindertag, bei Marina Loose in Sassnitz an. Maria Liachovickaja jedoch sitzt derzeit noch in Paraguay fest. Sie war der Einladung zu einer Ausstellung gefolgt, kurz bevor die Corona-Pandemie auch in Südamerika das öffentliche Leben weitgehend lahmlegte.

Gewidmet ist das Kinderbuch (ISBN 978-3-946837-03-9) übrigens Alma. Alma? „Das ist meine Enkeltochter“, verrät Marina Loose. Allerdings konnte die frisch gebackene Oma ihrem ersten Enkelkind, das Ende vergangenen Jahres zur Welt kam, noch keine „ Inselgeschichte“ vorlesen. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen galt auch zwischen Großmutter und Enkelin eine Kontaktsperre. „Aber das holen wir natürlich bald nach“, sagt die Oma augenzwinkernd. In der Zwischenzeit wird die Autorin, die mittlerweile drei Bücher geschrieben hat, weiter für „Futter“ für die künftigen Leseratten sorgen. Marina Loose schreibt derzeit an zwei Abenteuerromanen für Kinder und hat einem Theaterverlag auch ein Bühnenstück angeboten.

Von Maik Trettin