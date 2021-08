Schaprode

Das gab es in der 97-jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Schaprode noch nie: Am Sonnabend bekamen die Kameradinnen und Kameraden in dem Rügener Fährdorf ein nagelneues Feuerwehrfahrzeug. Seit ihrer Gründung am 24. Februar 1924 hatte die Schaproder Wehr immer auf auf einen Fahrzeugbestand aus zweiter oder dritter Hand zurückgreifen müssen. Das erste motorisierte Feuerwehrfahrzeug bekamen sie in den 60-er Jahren. Der K 30 Garant war damals schon ein Gebrauchtfahrzeug, Ursprünglich zivil genutzt, wurde er durch die Feuerwehr in Wiek für ihre Zwecke umgerüstet, bevor die Schaproder ihn übernahmen. Hier ist das 57 Jahre alte Gefährt noch immer im Einsatz, sagt Wehrführer Detlef Gögge. Das ist in Vorpommern-Rügen ein Rekord: Es ist das älteste Fahrzeug im Kreis, das noch zur Brandbekämpfung eingesetzt wird.

Premiere auch für den Innenminister

Aus diesem Grund standen die Schaproder auch ganz oben auf der Prioritätenliste des 2019 aufgelegten Landesprogramms „Zukunftsfähige Feuerwehr“. 50 Millionen Euro investiert Mecklenburg-Vorpommern in die Ausstattung der Wehren. „Über dieses bisher größte Beschaffungsprogramm von Feuerwehrfahrzeugen in Mecklenburg-Vorpommern erhalten unter anderem 265 zumeist kleinere Wehren in den Jahren 2021 bis 2023 ein neues TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser. Anm.d.Red.)“, heißt es in einer Pressemitteilung des Innenministeriums. Dessen Chef, Innenminister Torsten Renz, war am Sonnabend gemeinsam mit seinem Amtsvorgänger Lorenz Caffier nach Schaprode gefahren, um das Fahrzeug zu übergeben. Denn nicht nur für die Schaproder, auch für das Innenministerium war es eine Premiere: Es ist das erste Fahrzeug in MV, das über das Förderprogramm finanziert und der Wehr zur Verfügung gestellt wurde.

Als der „Neue“ am Sonnabend mit Überführungskennzeichen auf den Hof rollte, hatte der eine oder andere Schaproder Brandschützer für einen Moment lang auch mal feuchte Augen bekommen. „Das ist für uns schon sehr bewegend. Wir haben lange gewartet und gekämpft“, sagt Detlef Gögge. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Iveco. Er bleibt trotz seines 1000-Liter-Tanks relativ leicht; die Kameraden brauchen dafür keinen Führerschein für einen großen Lkw. „Üben müssen wir damit trotzdem erst mal eine Weile“, sagt Detlef Gögge und meint nicht die Fahreigenschaften, sondern vor allem den Umgang mit der Ausrüstung an Bord. Im Ernstfall muss bei der vielen Technik jeder wissen, wo sich was befindet und wie es zu bedienen ist. Bis das soweit ist, fahren die Schaproder weiter mit dem Tanklöschfahrzeug W 50 und dem alten Garant zum Einsatz. Letzterer soll dann aber ausgemustert werden und sein „Rentnerleben“ beim Förderverein der Feuerwehr genießen.

Den Nachfolger des alten „Garant“ werden alle Schaproder und ihre Gäste Anfang September mit einem Fest begrüßen können. Dann soll der Iveco auch ganz offiziell getauft werden.

Von Maik Trettin