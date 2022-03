Sassnitz

Wenn am 1. April Fähre und Fahrgastschiffe im Sassnitzer Stadthafen die Saison eröffnen, geht es dort auch gastronomisch wieder rund. Nach Winter- und Corona-Ruhe öffnen die Lokale am Ufer der Ostsee wieder ihre Türen für die Gäste und stellen Stühle und Tische auf die Terrassen. Unter den Restaurants in der „ersten Reihe“ ist ein Neuling: Das „Hafenziel“ reiht sich an der Strandpromenade neben dem bulgarischen Spezialitätenrestaurant und dem „Gastmahl des Meeres“ ein.

An dieser Stelle befand sich zum Ende der vergangenen Saison noch ein Lokal namens „Wellenreiter“. Vielen Sassnitzern dürfte der Bau aber eher als das legendäre „Café Korn“ in Erinnerung sein. Peter Korn hatte es praktisch neu gebaut und im Sommer 1989 eröffnet. Lediglich der linke Giebel des Gebäudes, in dem bis 1945 die Saßnitzer Dampfschiffgesellschaft ihren Sitz hatte, blieb erhalten. Von den Einwohnern und Gästen der Hafenstadt wurde das Café bald sehr gut angenommen. Hier kehrte man bei einem Spaziergang am Ostsee-Ufer ein und ließ es sich bei Kaffee, Tee und Kuchen gut gehen.

Beliebt wegen der gläsernen Dachfront

Vor allem aber glänzte das Café mit seiner Aussicht. Peter Korn hatte in das Dach Panoramascheiben bauen lassen, eine Besonderheit in jenen Jahren. Geschützt hinter der Glasfront konnten die Gäste selbst bei miesestem Wetter den Blick auf die nahe Ostsee genießen. Das können sie ab dem 1. April auch wieder. Nach einer mehrmonatigen Umbaupause geht das neue Restaurant „Hafenziel“ an diesem traditionsreichen Ort an den Start.

Das frühere Café Korn an der Sassnitzer Strandpromenade im Bau. Die Aufnahme entstand um 1989. Quelle: Stadtarchiv Sassnitz

Neuer Pächter ist Sascha Zielinski. Der 35-Jährige aus Heidelberg hat mit Gastronomie beruflich nicht viel am Hut. Durch andere Firmen, die er parallel in seiner baden-württembergischen Heimat gegründet hat und betreibt, bringt er aber die notwendige Erfahrung in der Unternehmensführung, in der Buchhaltung und dem Personalwesen mit. Dass er sich jetzt mit Gastronomie befasst und das auch noch soweit von zu Hause weg, daran sind sein Bruder Mark Zielinski (32) und dessen Frau Sarah Lehberger (31) nicht ganz unschuldig.

Rinderbacke und Kabeljau

Beide leben und arbeiten seit Jahren auf Rügen in der Tourismusbranche. Mark Zielinski etwa hat zuletzt in einem Binzer Restaurant gekocht. In der Freizeit hat das Trio das neue, gemeinsame Projekt umgesetzt. An das Vorgänger-Lokal wird nicht viel erinnern. Nicht nur der Gastraum im Obergeschoss wurde neu gestaltet und – gemäß dem neuen Logo – vorwiegend in Rot und Grau gehalten. Küchenchef Mark Zielinski hat eine Karte mit ein paar außergewöhnlichen Leckerbissen zusammengestellt. Rinderbacke mit Kartoffelzwiebelpüree dürfte die Gäste ebenso neugierig machen wie der Kabeljau im Rauch-Öl gegart auf Vanillepüree und Wildkräutern.

Nein, sagt die Restaurantleiterin Sarah Lehberger, eine „Sterne-Küche“ könne und wolle man hier nicht etablieren. Das „Hafenziel“ will sich mit seiner Küche zwar etwas von der Masse abheben, aber ohne abgehoben zu sein. Die Preise für die Gerichte bewegen sich im (Rügener) Mittelfeld, die meisten Hauptgerichte kosten um die 20 Euro. Wer weniger Zeit und weniger Hunger hat, bekommt am dazugehörigen Imbiss und dem Eisstand im Erdgeschoss für ein paar Euro etwas Leckeres zum Mitnehmen.

Das Café Korn an der Sassnitzer Strandpromenade im Jahr 2000 Quelle: Stadtarchiv Sassnitz

Im Erdgeschoss wird künftig aber auch serviert. Zum einen gehört eine Terrasse auf der gegenüberliegenden Seite der Promenade zum Lokal. Zum anderen haben die jungen Gastronomen in den unteren Räumen Raum für mehrere Tische geschaffen, an denen Hundebesitzer Platz nehmen können, die in Begleitung ihrer Vierbeiner sind. Sarah Lehberger, selbst Hundeliebhaberin, kennt das Problem, dass in vielen Gaststätten Hunden der Zutritt verwehrt wird. Im Obergeschoss des „Hafenziels“ könne man leider nicht zu jeder Zeit ausreichend Platz für große Vierbeiner garantieren.

Komplett neue Mannschaft

Neu sind nicht nur der Betreiber, der Name des Lokals, das Interieur und die Speisekarte, sondern auch das komplette Team. Das, sagt die Restaurantleiterin, sei ein echter Vorteil bei der Suche nach dem in der Branche knappen Personal. „Da kommt niemand als Neuling in ein bestehendes Team, alle sind neu.“ Unter den Angestellten im „Hafenziel“ seien auch viele Sassnitzer, die vorher in anderen Tourismus-Orten auf der Insel gearbeitet haben und sich nun die Fahrerei ersparen wollten.

Geöffnet ist ab Freitag, dem 1. April, täglich von 12 bis 22 Uhr; Küchenschluss ist eine halbe Stunde vor Feierabend. Die jungen Restaurant-Betreiber wollen nicht allein auf den Saisonbetrieb setzen und auch etwas mehr als gutes Essen anbieten. Im späten Herbst und im Winter, wenn die Insulaner weitgehend unter sich sind, fehlt es den Bewohnern an Gelegenheiten, sich zu treffen. Solche Anlässe sollen im „Hafenziel“ geschaffen werden. Geplant sind unter anderem Themenabende mit Vorträgen und Kaffeenachmittage für Senioren.

