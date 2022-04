Putbus

Die Galerie Atelier Rotklee in Putbus eröffnet am Karfreitag um 17 Uhr eine weitere Ausstellung unter dem Titel „Rotklee XL (die vierzigste) Neues im Rotklee“. In den vergangenen acht Jahren haben Walter G. Goes, Günther Haußmann und Frank Otto Sperlich thematische Ausstellungen ausgerichtet, an denen sich über 60 Künstler beteiligt haben.

Jetzt wollen sie ihr Konzept ändern. Es wird immer nur „Neues im Rotklee“ geben. In diesem Jahr sind vier Ausstellungen geplant, an denen immer Neues zu sehen sein wird. Einzige Bedingung an die Künstler ist die Einreichung von Werken aus dem laufenden Jahr. Die Galeristen versprechen sich davon ein aktuelles Bild, was Künstler der Region umtreibt, auch, wie sie auf Aktuelles eingehen.

22 Künstler stellen aus

So entsteht eine gültige Collage zeitgenössischer Kunst der Region. Karfreitag nun wird sich zeigen, ob und wie die Geschehnisse der vergangenen Wochen sich in den Werken spiegeln.

Zu sehen sind Arbeiten von den folgenden 22 Künstlern: Regina Apitz, Egon Arnold, Klaus Böllhoff, Walter G. Goes, Rainer Görß und Ania Rudolph, Lutz Grünke, Günther Haußmann, TO Helbig, Jakob Knapp, Mario Kusel, Matthias Langer, Daniela Friederike Lüers, Georg Meyer, Ulrike Müller, Isabell Munck, Angelica Russ, Frankl Otto Sperlich, Silke Tolk-Ninnemann, Anna Trubel, Christian Weiß und Randolph Harold Wolf.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ausstellung ist bis zum 12. Juni immer donnerstags bis sonntags von 13 bis 17 Uhr zu sehen.

Von mo