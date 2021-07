Rügen

In der ersten Schulwoche können an den Schulen der Insel Rügen noch nicht alle Busausweise, die sogenannten Sammelzeitfahrkarten, an die Schülerinnen und Schüler ausgehändigt werden. Hier die wichtigsten Infos rum um die Schülerbeförderung zum Schulstart.

Warum verzögert sich die Ausgabe der Schülerausweise?

Weil Anträge noch in der Bearbeitung oder die Sammelzeitkarten noch in der Produktion beziehungsweise im Versand sind.

Wie wird die Schülerbeförderung in der Übergangszeit geregelt?

In allen Fällen, wo in den ersten Tagen noch keine neue Sammelzeitkarte ausgegeben werden kann, erfolgt die Beförderung der Schülerinnen und Schüler in den ersten zwei Schulwochen, also vom 2. bis 13. August auf Kulanz, das heißt, das Fahrpersonal ist entsprechend informiert und „jeder wird befördert“. Es muss sich also niemand Sorgen machen, ohne Ausweis im Bus nicht mitgenommen zu werden, teilt die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) mit.

Gilt weiterhin eine Maskenpflicht in den Bussen?

In allen Bussen gilt weiterhin eine Maskenpflicht, es können medizinische Masken (OP-Masken) oder Atemschutzmasken, zum Beispiel FFP-2-Masken getragen werden.

Was passiert, wenn die Sammelzeitkarte verloren geht?

Jeder Sammelzeitkarten- oder Abo-Karteninhaber hat die Möglichkeit, direkt bei der VVR eine Ersatzkarte anzufordern. Die Ausstellung kostet 7,50 Euro. Die Ersatzkarte mit Rechnung wird dem Schüler per Post zugestellt. Bis zur Zustellung der Karte muss das Beförderungsentgelt für die Fahrt beim Busfahrer entrichtet werden.

Wo ist der Busausweis gültig?

Die Sammelzeitkarte gilt zwischen Wohnort und Schulstandort.

Was gilt in der Freizeit und in den Ferien?

Schüler können auch am Nachmittag und in den Ferien für wenig Geld im gesamten Netz der VVR unterwegs sein. Die Schülerfreizeitkarte kostet 14 Euro im Monat und kann für beliebig viele Fahrten im gesamten Bediengebiet der VVR genutzt werden. Die Schülerfreizeitkarte gilt von Montag bis Freitag bis Betriebsende ab 12 Uhr, wenn der Nutzer im Besitz einer Sammelzeitkarte ist. Schüler ohne Sammelzeitkarte können erst ab 16 Uhr die Schülerfreizeitkarte nutzen. Ganztägig kann sie samstags, sonntags und an gesetzlichen Feiertagen sowie in den Ferien in MV (außer Sommerferien MV) genutzt werden.

Von Gerit Herold