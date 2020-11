Gingst

Als Norman Hinrichsen 13 war, zog seine Familie nach Torgelow bei Ueckermünde. „Schulisch war das für mich eine Verbesserung“, erinnert sich der gebürtige Berliner. Zur Ausbildung als Friseur ging es zurück nach Berlin und danach für ein Jahr nach Australien, wo er erste Erfahrungen in seinem Beruf sammelte. Obwohl das Leben am anderen Ende der Welt ihm gefiel, vermisste der heute 33-Jährige Freunde und Familie und kehrte heim.

Zurück in Berlin arbeitete er eine Zeitlang als Flugbegleiter und lernte in dieser Zeit einen Mann aus Haidhof auf Rügen kennen und lieben. Vor fünf Jahren wurde in Gingst geheiratet und das Paar beschloss, den Lebensmittelpunkt dorthin zu verlegen. Nach bestandener Meisterprüfung eröffnete Norman Hinrichsen im August dieses Jahres dann seinen eigenen Friseursalon am Gingster Marktplatz. „Die Entscheidung war genau richtig – ich schätze den weiten Blick auf der Insel und die Menschen sind sehr nett und lebensfroh“, verrät er.

Von Christa Driest