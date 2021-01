Bergen

Zuerst das politisch-inkorrekte Bekenntnis. Ja, ab und an bestelle ich etwas beim Versandriesen. Nicht alles bekommt man per Abholung im Einzelhandel, Spezialfutter für meine Haustiere zum Beispiel kriege ich eigentlich nur per Versand, am liebsten an einen sogenannten Locker.

Das sind Pack-Stationen an öffentlich zugänglichen Stellen, sie funktionieren ein bisschen wie ein Schließfach. Mein geliefertes Paket ist drin, ich halte das Handy an den Scanner und dann springt eine Tür auf. Fühlt sich an wie ein überdimensionaler Adventskalender.

Namensgebung leicht gemacht

Doch was ist das? „Guten Tag, mein Name ist Kamel“, steht auf dem Schrank. Tatsächlich haben alle dieser Stationen Namen, erfahre ich bei amazon. So lautet der Name eines Schließfachs in München „Ozapft“, in Berlin fiel die Wahl auf „Pommes“. Rügentypisch: Das Kamel? Bestimmt wegen der Dünen... Weitere Kollegen auf Rügen sind übrigens der flotte Jack in Samtens, die elegante Oceane in Putbus, der sensible Marwin in Binz und die charismatische Bibiana in Altenkirchen.

Von Anne Ziebarth