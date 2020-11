Bergen

Fürs Zuhause, den Club- oder Vereinsraum: Wer sich ein wenig Kinofeeling in die Privat- oder Vereinsräume holen möchte, sollte sich am Donnerstag den Wecker auf 10 Uhr stellen. Dann nämlich verlost die OSTSEE-ZEITUNG gemeinsam mit den Kinobetreibern des UC Kinos in Bergen einen der „alten“ roten Viersitzer.

So können Sie mitmachen

Die Verlosung erfolgt telefonisch – zwischen 10 und 10.10 Uhr unter der Telefonnummer 03838 / 20 14 50. Dabei kommt es aber nicht darauf an, die erste Anruferin oder der erste Anrufer zu sein. Stolzer Besitzer des Viersitzers wird der dritte Anrufer, der sich die Kinosessel dann direkt beim Kino in Bergen abholen kann.

„Alte“ Kinosessel werden noch bis Freitag verkauft

Anfang des Monats ist mit den Arbeiten im Kino begonnen worden. Nach rund 23 Jahren in Rügens einzigem stationären Kino werden die „alten“ Sessel aller Säle derzeit gegen moderne Komfortbestuhlung mit integrierten Tischablagen ausgetauscht. Die gebrauchten Kinosessel sollen aber nicht einfach auf dem Sperrmüll landen. Deshalb werden sie noch bis Freitag allen interessierten Kinoliebhabern zum Kauf angeboten, wie Kim Krüger von der Betriebsleitung informiert.

Die Resonanz auf die Aktion sei in den zurückliegenden Tagen sehr gut gewesen. „Die Love Seats waren am beliebtesten und sofort ausverkauft. Vor allem die kleineren Einheiten, die Zweier und Vierer, sind auch sehr gut angekommen“, berichtet sie. „Die meisten Käufer haben sich die Sessel für den Partykeller geholt oder als Lesesessel im Wohn- oder Kinderzimmer“, weiß sie.

Noch einige Sessel-Einheiten in den Farben Rot, Dunkelblau, Schwarz oder Lila und Pink in einem warten auf Liebhaber. Eine Einheit mit vier Sesseln können sich Liebhaber für 120 Euro sichern, eine Fünfer- 150 Euro, eine Sechser- 170 Euro und eine Siebener-Einheit für 200 Euro.

Foyer bekommt ebenfalls Verjüngungskur

Aber nicht nur neue Sessel beinhaltet die Verjüngungskur des 1998 eröffneten Kinos. Auch die Gastronomieverkaufstheke im Foyer wird in die ‚moderne Welt‘ gebracht und der Foyer-Boden ebenfalls erneuert, berichtet die Betriebsleiterin.

Von Anja Krüger