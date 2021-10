Bergen

Ungewöhnliches Bild im Rugard: Hier stehen Menschen zusammen und stoßen mit Sekt an. Es gab auch einen Anlass zum Feiern. Der neue Walderlebnispfad wurde eingeweiht. 14 Schautafeln wurden aufgestellt. Auf dem knapp 2,5 Kilometer langen Rundweg können Besucher viele Baumarten kennenlernen, Rätselraten, Waldbaden, auf einer Relaxliege entspannen oder die Aussicht auf der Familienkanzel genießen. Das alles verspricht der neue Lehrpfad, der hinter der Waldbühne beginnt.

Dabei sah es bis zum vergangenen Jahr gar nicht nach einem Lehrpfad aus, der schon seit 2012 an dieser Stelle existiert. Besucher hatten ihn in einem desolaten Zustand in Erinnerung. Bis er schließlich über die Jahre gänzlich an Bedeutung verlor. Bis es ein Gespräch mit Verwaltungsmitarbeitern und dem Forstamt gab. „Wir waren sofort begeistert und haben danach die Stadtvertreter und die Ausschüsse mit einbezogen. Die Stadtvertreter haben einstimmig für dieses Projekt gestimmt, was in Bergen auch nicht alltäglich ist“, sagt Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos).

Klimawald für Kinder erklärt

Ein Jahr und 30 000 Euro später wurde dieser Erlebnisweg durch den Rugard wieder mit Leben gefüllt. Der neue Pfad steht unter dem Motto „Baumarten im Klimawandel“ und soll Besuchern über die Gefahren und Risiken des Klimawandels sowie über Alternativen für einen möglichst klimaresistenten Wald aufklären. Und um es auch den kleinsten Besuchern des Erlebnispfades zu erklären, hatte sich Leonie Rößler, Mitarbeiterin im Forstamt, künstlerisch betätigt und etwa illustriert, wie sich der Wald verändern wird. Die Schilder hatte sie auf der Rückseite eines jeden Zwischenstopps kindgerecht gestaltet.

Mitarbeiter des Forstamtes, der Stadt sowie interessierte Bürger begaben sich gemeinsam auf den neuen Pfad im Rugard. Quelle: Mathias Otto

Anschaulich wird es für alle Besucher an der zweiten Tafel. Neben dem Schild unter der Überschrift „Der Klimawald und seine Zukunftsbäume“ haben Mitarbeiter des Forstamtes einen Blauglockenbaum gepflanzt. Ein Baum, der ursprünglich aus Ost-Asien stammt und große Mengen CO2 binden soll.

„Wollen Wald nicht umkrempeln“

„Damit wollen wir nicht zeigen, dass wir den Rugard-Wald umkrempeln wollen und er bald anders aussehen soll und es keine einheimischen Arten mehr geben wird. Es geht eher darum, dass wir zeigen, dass man in einem Wald viele verschiedene Baumarten reinbringen kann, um danach ein geringeres Risiko zu haben, wenn mal eine Baumart von irgendeiner Krankheit betroffen und geschwächt sein soll“, sagt Ricarda Pries, Leiterin des Forstamtes Rügen.

14 dieser Schilder sind im Rugard aufgestellt. Quelle: Mathias Otto

Deshalb sei es so wichtig, den Besuchern zu erklären, welche Bedeutung ein Klimawald hat und was Bestandteil eines solchen Waldes ist. Dies gilt für längere Trockenzeiten, wie etwa in den Sommermonaten in den Jahren 2018 und 2019. In solchen Fällen stünden Baumarten im Wald, die mit diesem Klima zurechtkommen.

Von Mathias Otto