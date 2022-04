Alt Reddevitz/Sellin/Binz

An Ostern haben sich wieder viele Familien und Freunde zum Osterfeuer getroffen. Sie erfreuten sich an den leuchtenden Flammen im Dunkeln, dem Knistern und der Wärme. Ein schöner Moment: Nach zwei Jahren corona-bedingter Zwangspause durften in MV wieder Osterfeuer angezündet werden.

Doch nun standen die Menschen vor einem ganz anderen Problem. Wird das Holz für das Osterfeuer knapp? In Alt Reddevitz hatte der Trachtenverein traditionell für das Feuer am Sonnabend gesorgt. Die Mitglieder waren froh, dass der Revierleiter vom Forstamt Unterstützung zugesagt hatte. „Er hatte uns Holz aus dem Küstenschutzwald zur Verfügung gestellt, wir haben es abgeholt und dann in Alt Reddevitz am Strand aufgebaut“, sagt Christian Pisch, Leiter der Trachtengruppe.

Denn Holz ist auch hier sehr rar geworden. Er erinnert sich an früher, als die Leute von der Halbinsel Mönchgut ihre Holzreste vorbeibrachten, bevor das Feuer entzündet wurde. „Das passiert heute nicht mehr. In den ersten Jahren war es sogar so, dass wir halbe Dachstühle verbrannt haben. Diese Zeiten sind vorbei“, sagt er.

Genug Holz kam zusammen

Stattfinden konnte die Veranstaltung trotzdem. Es kam genug Holz für ein Osterfeuer zusammen. Christian Pisch war froh, dass es endlich nach zwei Jahren Pause wieder losgehen konnte. Wie wichtig die Tradition auch für Einheimische war, zeigte sich daran, dass es schon vor dem Beginn am Nachmittag viele Leute zum Strand nach Alt Reddevitz zog. „Schade, dass wir uns als Trachtengruppe nicht präsentieren konnten, das holen wir aber zum Mittsommer-Feuer nach“, sagt der Leiter.

Auch in anderen Orten auf der Insel loderten am Sonnabend die Osterfeuer. Ob Osterfeuermeile mit 20 Feuern oder gemütliches Beisammensein mit Blick auf den Bodden – am Sonnabend hatten Einheimische und Besucher die große Auswahl. In Sellin brannten ab Nachmittag die nacheinander die beiden Holzhaufen.

„Einfach mal durchatmen“

Die Stimmung war prächtig, Leute standen wieder zusammen, wie sie es von vergangenen Veranstaltung gewohnt waren. Besonders freute sich Denise, die aus dem Süden Brandenburgs anreiste. „Ich komme aus dem Gesundheitswesen und hatte in den beiden vergangenen Jahren Bereitschaftsdienst. Ich bin froh, über die Osterfeiertage mal durchatmen zu können“, sagte die Frau.

Seit 15 Jahren kommt André Hassforth zusammen mit Frau, Freunden und deren Familien über die Osterfeiertage nach Sellin. Wir haben zum Osterfest schon alle Jahreszeiten erlebt: von Schnee über Regen bis hin zu fast sommerlichen Temperaturen. Traditionell wird auch immer angebadet, aber in diesem Jahr reicht es nur für ein Fußbad“, sagt er. Für ihn ist es wichtig, für kurze Zeit dem Alltag zu entfliehen. „Dreiwöchiger Urlaub ist auch schön, aber dieser Kurzurlaub ist extrem erholsam.“

Paten übernahmen die Feuer

Das größte Osterfeuer fand am Abend im Ostseebad Binz statt, rund 20 Feuer wurden hier entzündet. Tausende Einheimische und Urlauber zog es zum Strand des Ostseebades. Das Besondere im Ostseebad: Die Feuer haben „Feuerpaten“ übernommen. Das sind Vereine, Hotels oder Gastronomien, die rund um „ihr“ Feuer auch die Verpflegung übernahmen.

Mit dabei waren auch Elke Ehlers und Cornelia Drews vom Verein „aus der Mitte Binz“, die einen Abend lang in Hasenkostüme schlüpften. Viel Zeit für eine Pause blieb nicht, immer wieder zückten Menschen ihre Handys, wollten sich mit ihnen ablichten lassen. „Das macht riesigen Spaß“, sagt Elke Ehlers.

Sie haben auch ukrainische Flüchtlinge aus dem Ort eingeladen, die an ihrem Stand Ostereier suchen konnten. Das Geld, das an diesem Abend eingenommen wurde, soll auch ihnen zugute kommen. „Wir haben ein Auge auf die Ukrainer, besonders wenn es darum geht, geeigneten Wohnraum für sie zu finden“, sagt der neue Vorsitzende Michael Timm.

Tik-Tok-Mitmachaktionen

Drei Strandaufgänge weiter ging es schon ab Nachmittag sportlich zu – unterhalb des IFA-Ferienparkes hatten traditionell die Mitglieder vom Verein Küstenkinder Binz ihren Stand aufgebaut. Tik-Tok-Mitmachvideos, kleine Fußballturniere, Bastelaktionen und natürlich ein Auftritt des Min Hart Chores: „Dies ist die beste Gelegenheit, um neue Kinder auf unser Angebot aufmerksam zu machen“, sagt die Vereinsvorsitzende Mandy Reuter.

Die Einnahmen vom Bratwurst- und Getränkeverkauf hat der Verein schon fest verplant: Das Geld wird in den großen Ferien für Sommerspiele, sportliche Aktionen, Kreativangebote und Ausflüge verwendet.

