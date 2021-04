Rügen

Das hatte sich das junge Lehrerpaar anders vorgestellt. Erst vor Kurzem war Angela B. (Name von der Red. geändert) zu ihrem Lebensgefährten auf die Insel gezogen. Der Liebe und des Berufs wegen. Nun wird die Wohnung zu klein und seit einem halben Jahr sucht das Paar aktiv nach einer größeren. „Wir brauchen ein Arbeitszimmer und irgendwann möchten wir auch Kinder haben“, sagt die junge Frau. Sie hätten sich auch auf die Liste einer Wohnungsgenossenschaft setzen lassen, aber auch da sind größere Wohnungen Mangelware.

„Wohnungen sind so schnell unter der Hand vergeben, dass wir nicht einmal dazu kamen, uns zu bewerben. Das ist uns schon dreimal passiert“, sagt sie. Wenn es überhaupt einmal eine Vier-Raum-Wohnung gab, dann mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Block. „Es ist sehr schwer, etwas Schönes zu finden. Dabei gibt es so tolle Wohnungen auf der Insel. Die werden jedoch an Urlauber vermietet und weniger an die Leute, die auf der Insel leben“, bedauert die Pädagogin.

Große Wohnungen unterteilt

Die Erfahrungen des Lehrerpaars teilen viele Wohnungssuchende auf der Insel, wie auch Antworten auf eine entsprechende Anfrage auf der Facebookseite der OZ zeigen. „Wir leben seit sieben Jahren zu viert auf 50 Quadratmetern. „Entweder ist nichts frei und wenn doch, ist es sofort weg oder es ist schlicht unbezahlbar“, schreibt „Frollein Ha“.

In Samtens seien auch Vier-Zimmer-Wohnungen Mangelware, obwohl es davon früher genug gegeben habe, meint Kevin Höck. Die seien jedoch zu Drei- und Zweiraumwohnungen umgebaut worden. „Familienfreundlich ist unsere Gemeinde in dem Fall dann wohl eher weniger für die, die eine Wohnung mit mehr als nur einem Kind suchen.“

Versagen von Politik und schnöder Mammon

Stephan Schmok (33) lebt seit einem Vierteljahr „auf der Couch von einem Freund“ in Sellin, weil er keine neue Bleibe findet. „Ein paar Wohnungen konnte ich mir bereits anschauen, aber daraus wurde nichts. Wie Wohnungen über Nacht 30 Prozent teurer werden und Einheimische regelrecht aus den Bettenburgen getrieben werden, weiß ich nicht“, sagt er und liefert eine Erklärung: „Versagen der Gemeinden und Geld Geld Geld.“

Damit weiß er Remo Göpfert an seiner Seite. „Die Nachfrage ist immens, aber wir haben nichts mehr anzubieten“, sagt der Bergener Makler. Vier-Raum-Wohnungen gebe es außerhalb von Rotensee überhaupt nicht mehr, glaubt er und in guter Lage koste eine größere Wohnung schnell bis zu 900 Euro kalt.

Ferienwohnungen bringen mehr ein

„Das ist auf der Insel ein Monatseinkommen für Menschen, die beispielsweise in der Gastronomie arbeiten. Wir haben uns komplett vom Wohnungsmarkt zurückgezogen, weil wir für die Menschen einfach nichts tun können.“ Die meisten Makler der Insel würden sich nur noch mit dem Verkauf von Ferienwohnungen befassen.

Investoren hätten aus Rentabilitätsgründen jahrelang den Bau größerer Wohnungen vernachlässigt. Mit Ferienwohnungen ließe sich eben mehr Geld machen. „Ging man früher davon aus, dass sich eine Ferienwohnung etwa hundert Tage im Jahr vermieten lässt, sind das heute in guter Lage zehn Monate. Da gibt es fast gar keinen Ausfall mehr.“ Deswegen sei für eine Drei-Raum-Wohnung im KdF von Prora auch ein Preis von 300 000 Euro zu erzielen.

Zu wenig Geld für zu wenig Wohnungen

Wenn Gemeinden glaubten, auf diesem Weg ihre Finanzen sanieren zu können, sei das nicht nachhaltig gedacht. „So wird die Insel kaputt gemacht. Der Markt regelt das nicht, da kann man nur politisch gegensteuern“, glaubt Göpfert. Um der Situation Herr zu werden, dürften keine Ferienwohnungen mehr zugelassen, der Wohnungsbau müsse forciert und Mieten gedeckelt werden. „Das Problem ist von der Politik ebenso wenig erkannt, wie das der niedrigen Einkommen, mit denen die Wohnungen ja bezahlt werden müssten.“

Zumindest eine Erfolgsgeschichte gab es auch unter den Antworten der Umfrage. Anja Hecht und ihr Partner leben noch in einer Zwei-Raumwohnung eines „wirklich schönen, kleinen sanierten Blocks“ in Bergen. Ihr Wunsch, den Stadtteil dennoch zu verlassen und zumindest ein Zimmer mehr zu bewohnen, „war leider gar nicht einfach zu realisieren“, so Anja Hecht. Entweder hätten die angebotenen Wohnungen nicht ihren Vorstellungen entsprochen oder ihr Budget überstiegen.

Nur Ferienhäuser in „Rollladensiedlungen“

„Wir sind beide fest angestellt und dennoch sind die derzeitigen Mietpreise schwer zu akzeptieren.“ Doch die langjährige Suche habe letztlich zum Erfolg geführt. „Wir haben tatsächlich eine geeignete Wohnung in Bergen gefunden, die unsere Erwartungen sogar übertrifft. Wir sind voller Vorfreude, denn der Einzug ist Mitte Mai.“

Auf ein solches Ende hoffen auch Angela B. und ihr Verlobter. „Wir würden gegebenenfalls auch in ein Haus ziehen, aber alles, was wir sehen, sind Ferienhäuser in Rollladensiedlungen“, sagt die Lehrerin. „Wenn wir partout nichts finden, werden wir schweren Herzens die Insel verlassen müssen.“

Von Uwe Driest