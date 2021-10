Göhren

Kommt es im jahrelangen Streit um das Parkhaus mit 250 Stellflächen am Göhrener Nordhang endlich zu einer Lösung? Bis Mitte Dezember haben die Gemeinde und die Parkhaus Göhren GmbH jedenfalls noch Zeit, sich außergerichtlich zu einigen. Dann endet die Frist, die das Landgericht Stralsund Anfang September angesetzt hatte. Kommt es bis dahin zu keiner Einigung, wird ein Urteil gefällt.

Gemeinde lehnte fünfte Verkehrsebene bisher ab

„Die Gemeinde muss jetzt auf uns zukommen, dem können wir gelassen entgegensehen“, erklärt Investor und Hotelier Wilfried Horst, dem auch das besagte Parkhaus gehört, auf OZ-Nachfrage. Man sei im Gespräch, wolle sich aber nicht äußern, bis ein Kompromiss gefunden sei. Bis dahin sei ein beiderseitiges Stillschweigen vereinbart worden. Der Anwalt der Parkhaus Göhren GmbH hatte unterdessen bei dem Gütetermin in Stralsund angekündigt, das für das Parkhaus vorgesehene begrünte Dach etwas zu erhöhen, um Platz für weitere 70 Stellplätze zu schaffen. Den Antrag, die fünfte Ebene des im Jahre 2019 eröffneten Parkhauses auch als Verkehrsebene zu nutzen, hatte die Gemeinde bisher abgelehnt.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

20 000 Euro Pacht im Jahr

Zankapfel ist der Erbbaupachtvertrag zwischen der Gemeinde und dem Parkhaus-Betreiber, der unter anderem vorsieht, dass konkurrierende gemeindliche Parkplätze geschlossen werden müssen. Der Parkhausbetreiber hat gegen die Gemeinde geklagt, weil diese der vorgesehenen Schließung nicht nachgekommen war. Die Kommune wiederum hält den Vertrag für sittenwidrig. Früher hatte die Gemeinde über die Parkflächen am Hang 80 000 Euro im Jahr eingenommen. Im Jahre 2013 hatte sie diese dann per Erbbaupachtvertrag mit einer Mindestlaufzeit von 40 Jahren und einer Option für viermal zehn weitere Jahre der Parkhaus GmbH überlassen – für 20 000 Euro Pacht im Jahr.

Thema bei der Gemeinderatsitzung am 25. Oktober

Bürgermeister Torsten Döring (SPD) ist optimistisch, dass bis zum Stichtag eine Lösung gefunden werden kann. „Bis zum 15. Dezember ist es noch viel Zeit, mal sehen, wie es sich entwickelt“, so das Gemeindeoberhaupt gelassen. Er komme gerade aus dem Urlaub und hatte eine Mitteilung erhalten, dass sich die Anwälte beider Parteien bereits zu einem Gespräch getroffen hätten, bestätigt auch Döring. Über das genaue Resultat wisse er aber noch nichts. Die Gemeinde wird vertreten durch die Kanzlei von Staranwalt Peter-Michel Diestel, dem letzten Innenminister der DDR.

„Die Anwälte sollen in Ruhe reden und dann einen Vorschlag auf den Tisch packen. Ob die Gemeindevertretung damit leben kann und wie sie sich positioniert, wird sich dann sicherlich bei der Gemeinderatsitzung am 25. Oktober zeigen“, so Döring.

Doch wie könnte eine Einigung bei dem Konflikt aussehen? Der Bürgermeister hat dabei zwei Dinge im Blick: eine kürzere Vertragslaufzeit und keinen Konkurrenzschutz. „Wichtig ist, dass beide Seiten mit einer Lösung leben können. Auch das Parkhaus muss wirtschaftlich sein“, so Döring und bezieht sich auf die Worte des Richters. Dieser hatte betont, dass beide Seiten kooperieren müssen, wenn sie erfolgreich im Tourismus sein wollen – und jeder den anderen am Leben halten müsse.

Parkplatz an Nordperdhalle vom Tisch

Die Schließung der gemeindlichen Parkplätze am Nordstrand für immer sei für die Gemeinde dabei allerdings kaum vorstellbar. Es handelt sich um die Stellflächen an der Kegelbahn, am Tennisstübchen und neben der Muschelbar. „Nachdem wir sie geschlossen hatten, gab es viel Protest von Gaststätten und Gästen“, weiß Döring.

In der Klageschrift war ursprünglich auch noch vom Parkplatz an der Nordperdhalle die Rede, wo Besucher und Tagesgäste ihr Fahrzeug kostenlos abstellen können. „Wir brauchen diesen Parkplatz für Veranstaltungen in der Halle. Ihn zu schließen, geht gar nicht“, betont Döring. Allerdings sei der Nordperdhallen-Parkplatz am Ortseingang von Göhren inzwischen raus aus der Schließungsforderung des Parkhaus-Betreibers. Wilfried Horst hatte gegenüber der OZ schon vor dem Gerichtstermin erklärt, dass dieser am Ortseingang gelegene Parkplatz keine Konkurrenz und durchaus wichtig für die Gemeinde sei.

Parkplätze hinter Kleinbahnhof gehören dem Kreis

Und was ist mit den Stellflächen an der Bahnhofstraße hinter dem Kleinbahnhof in Richtung Campingplatz unweit des Parkhauses? „Das sind nicht unsere Parkplätze, die gehören dem Landkreis“, so Bürgermeister Torsten Döring. Er wundert sich, dass diese Parkplätze in diesem Zusammenhang gar kein Thema seien.

In der vor über zehn Jahren durch die Gemeinde an ein Planungsbüro in Auftrag gegebenen Verkehrskonzeption war die „langfristige Aufgabe des landkreiseigenen Parkplatzes neben dem Bahnhof“ empfohlen worden und ebenso die der Parkplätze an der Kegelbahn und am Tennisstübchen. Diese Stellflächen würden mit dem Bau eines dreietagigen Parkhauses kompensiert werden. Gleichzeitig rieten die Planer zu einer gestuften Ausweitung des Stellplatzangebotes am Nordstrand im Einklang mit dem angestrebten touristischen Gesamtaufkommen, da insbesondere für den Tagesgastverkehr Parkmöglichkeiten am Nordstrand von entscheidender Bedeutung seien.

Von Gerit Herold