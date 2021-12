Insel Rügen

Nachdem die letzten Takte des Schlussliedes ,Oh Du Fröhliche’ an der Kurbühne in Baabe verklungen sind, kommen schnell noch einige Bekanntmachungen, dann setzt der evangelische Pastor Olav Metz sich die Wollmütze auf und weiter geht’s. Die Technik des Freiluft-Gottesdienstes wird in Windeseile eingepackt und im Auto verstaut, das Gewand und das installierte Mikro bleiben gleich angezogen – Zeit ist alles an diesem Heiligabend.

Denn mit Gottesdiensten in Baabe, Middelhagen, Göhren und Groß Zicker hat der 60-Jährige einen straffen Zeitplan. Das Ziel: möglichst viele Stationen in seinem Pfarramt besuchen und seinen „Schäfchen“ einen Weihnachtsgottesdienst vor Ort ermöglichen.

„Das ist Stress, ja“, sagt er und lacht. „Aber man muss sich das vorstellen wie eine Welle. Man darf nicht drunter geraten. Solange man oben bleibt, gibt es auch eine Dynamik, die einen trägt.“ Alleine sei so eine Tour ohnehin nicht zu schaffen. Die Familie, allen voran seine Frau Ulrike, ist fest eingeplant, Sohn Leon kümmert sich um die Technik, weitere Helfer versuchen die Bänke im Kurpark vor dem einsetzenden Schneefall zu schützen.

Pfarramtsbereich wurde größer und größer

Sechs Kirchen zählen heute zu seinem Pfarramtsbereich, genauso viel sind es im Pfarramt Schaprode, auch auf Nordrügen sind es fünf Kirchen beziehungsweise Kapellen. „Der Bereich der Zuständigkeit hat sich Stück für Stück erweitert“, erzählt er. „Zuerst ging es eigentlich nur um Groß Zicker, dann kamen Middelhagen, Göhren und 2010 dann auch Sellin und Baabe dazu.“

Dieser Prozess sei aber zu seiner großen Freude sehr harmonisch abgelaufen, ohne Probleme oder Reibereien. „Wir haben ja schon vorher eng zusammengearbeitet.“ Dass ein Pastor ständig zwischen seinen Kirchen pendeln muss, ist auf dem Land nichts ungewöhnliches. Auf der Insel Rügen gibt es zehn Pfarrämter mit 27 Kirchengemeinden und 35 Kirchen und Kapellen. Die Zeiten in denen gilt: „Eine Dorfkirche – ein Pastor“ sind längst vorbei.

Freiluft-Gottesdienst an der Kirche Middelhagen Quelle: Anne Ziebarth

„Heute orientiert sich die Zahl der Pastorinnen und Pastoren am Personalplanungsgesetz der Nordkirche, das ist die Landeskirche, zu der auch der pommersche Kirchenkreis gehört“, erklärt Sebastian Kühl, Pressesprecher der Nordkirche. Hintergrund des Personalplanungsgesetzes ist die sinkende Zahl an Pastorinnen und Pastoren.

„Zwischen 2020 und 2030 gehen innerhalb der Nordkirche 900 von 1500 Pastorinnen und Pastoren in den Ruhestand, es werden aber im selben Zeitraum trotz verstärkter Nachwuchswerbung und zusätzlicher Ausbildungskurse nur etwa 300 Pastorinnen und Pastoren in den Dienst genommen werden können.“

Fachkräftemangel auf der Urlaubinsel also auch in der Kirche? Ja. „Bei allen anstehenden Herausforderungen steht fest, dass der Kirchenkreis und die Ortsgemeinden in der Fläche präsent bleiben werden“, versichert Kühl.

„Schönste Pfarrstelle Pommerns“

Für Olav Metz ist es trotz allem sein Traumberuf. „Ich stamme aus einer Pastorenfamilie auf Usedom“, erzählt der Vater von drei Söhnen. „Abitur und Studieren war daher damals nicht so einfach, weil politisch nicht gewollt, ich bin also zunächst Eisenbahner geworden. Über ein erweitertes Studium in Leipzig hat es dann doch funktioniert.“

Nun ist er also wieder auf einer Insel, auf der „schönsten Pfarrstelle Pommerns“, wie er sagt. „Ich mag die Vielfalt“, beschreibt er. „Im Sommer hat man so viele Gäste hier, wir machen häufig Gottesdienste draußen, es gibt viel Trubel. Das ist toll. Aber ist man auch froh, wenn es im Herbst etwas ruhiger wird und man sich wieder auf die eigene Gemeinde konzentrieren kann.“

Er kenne viele Mönchguter Familien über Jahre. „Man teilt Höhen und Tiefen. Das ist sehr persönlich und berührend.“

Tom Beyer - Kirche in Middelhagen Quelle: Martin Stoever (Archiv)

Die Kirchen auf Mönchgut sind eher klein, rund 200 Menschen fasst etwa die Göhrener Kirche, in Groß Zicker sind es weniger als 100. Gefüllt sind diese Plätze nur zu den hohen Festtagen. „Das muss man aber auch historisch betrachten. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, als ob die Gottesdienste hier früher alle brechend voll gewesen sind“, sagt er.

„Wir wissen aus der Überlieferung, dass der Groß Zicker Pastor Emil Steurich nur selbst gepredigt hat, wenn mehr als zehn Leute da waren. Und das war nicht immer der Fall.“

Immer weniger junge Familien auf Mönchgut

Trotzdem: Die Zahl der Gemeindemitglieder gehe auch auf Mönchgut zurück, so Metz. „Das liegt aber nicht an Kirchenaustritten“, erzählt er. „Sondern daran, dass Menschen sterben und nicht mehr so viele Kinder getauft werden.“

Das wiederum sei auch darin begründet, dass es bei ihm auf Mönchgut immer weniger junge Familien gebe. „Ich bekomme immer mal wieder Anfragen von Familien, die hier gerne Leben würden“, so der Pastor. „Aber die können sich die Immobilienpreise hier auf Mönchgut nicht mehr leisten.“

Die Kirche in Baabe. Quelle: Robby Günther

Diese Entwicklung bereite ihm Sorge. „Es stehen im Winter halbe Orte leer. Da brauche ich zum Geburtstag nicht vorbeizugehen, da ist keiner“, hat er beobachtet. „Ein Gemeinwesen funktioniert aber nur, wenn Leute da sind.“

Fremde seien die Ferienhausbesitzer oder Urlauber aber für ihn nicht. „Nein“, sagt er entschieden. „Auch Gäste sind für mich ein Teil der Gemeinde.“ Wie groß diese Gemeinde im Sommer wird, kann Metz anhand der Fürbittenlichter abschätzen, die angezündet werden. „Das sind rund 20 000“, sagt er.

Der „richtige Ton“ ist das Geheimnis

Immerhin jeweils rund 100 Besucher sind trotz eisiger Kälte und Wind zu den weihnachtlichen Freiluftgottesdiensten in Baabe und Middelhagen gekommen. In einem knackigen Gottesdienst vereint er die Geschichte der Weisen aus dem Osten mit den Werten Dankbarkeit, Demut und Disziplin. Schlägt Anker zum Alter, der Leistung der Jugend und fürchtet sich nicht vor großen Aufgaben.

„Seid stark im Glauben und versetzt Berge“, heißt es zum Abschied. Das kommt bei Urlaubern und Einheimischen an. „Er trifft den richtigen Ton, ist unkompliziert und direkt“, meint etwa Heike Raths aus Middelhagen. „Er kann auch Jugendliche ansprechen, ist zeitgemäß.“ Auch ein Youtube-Kanal gehöre mittlerweile zum Angebot der Gemeinde. Und, ganz wichtig: „Er hat immer ein offenes Ohr, man kann mit ihm jederzeit über Probleme sprechen.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den kommenden Tagen steht für Olav Metz allerdings auch ein besonderes Familienvergnügen an. „Wir sind da etwas putzig, aber am ersten Weihnachtsfeiertag nach dem Gottesdienst beginnt bei uns jedes Jahr im Gemeindehaus der Aufbau der Modelleisenbahn“, erzählt er. „Große Teile der Anlage stammen noch von meinem Großvater, einem begeisterten Modellbauer, 40 Loks und bestimmt 100 Anhänger haben wir.“ Natürlich läuft die Anlage nicht digital. „Sollen ja alle mitfahren können“, sagt er.

Von Anne Ziebarth