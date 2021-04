Altenkirchen

Ostern ist nicht nur das wichtigste christliche Fest im Jahr, es steht auch wie kein anderes für Neubeginn und das Wiedererwachen der Natur nach dem Winter. Christian Ohm ist Pastor der Kirchgemeinde Nord-Rügen und hat für die OZ-Leser einige Gedanken zum Osterfest zusammengefasst.

Aus der Enge ins Leben und die Wärme

In diesen Tagen bekam ich ein Foto mit einem Felsengrab, wie sie in Palästina vor 2000 Jahren üblich waren, geschickt. Vor dem leeren Grab war der schwere Stein, der es verschließt, weggerollt – ein Symbol für die Auferstehung Jesu. Unter dem Foto stand lakonisch: „Ausgangssperre zu Ostern hat noch nie funktioniert“. Wir erleben nun zum zweiten Mal Ostern im Lockdown und wir werden uns an die Corona-Regeln halten und auf unserer schönen Insel den Osterspaziergang zwar nicht im „Gewimmel“ und ohne „ des Dorfs Getümmel“ machen und dennoch wie der alte Goethe erleben: „Jeder sonnt sich heute so gern.

Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern … aus dem Druck von Giebeln und Dächern“ und aus anderer Enge. Ja, auch an diesen freien Ostertagen einmal durchatmen! Frühlingswärme und die sich immer mehr vermehrenden Farben genießen. Ostern ist für alle das Fest der Lebenswärme und der Auferstehung ins Leben – gegen allen Augenschein, auch wenn am Ostersonntag sich kühle graue Wolken zeigen sollten und die Pandemie unseren Bewegungsradius und vieles anderes einschränkt.

Kommt der große schwarze Punkt am Ende?

Ostern ist und bleibt das wichtigste Fest der Christenheit, an dem die Auferstehung Jesu gefeiert wird. Jeder Sonntag als erster und nicht letzter Tag der Woche erinnert seit 2000 Jahren an die Auferstehung, auch wenn nach der Deutschen Industrienorm, die DIN 1853 von 1971, Kalender und Fahrpläne den Montag als ersten Tag bezeichnen. Denn seit 2000 Jahren halten Menschen an dieser nicht zu beweisenden Tatsache fest, dass ein Wanderprediger namens Jesus aus der Provinz in einer Ecke des römischen Reiches drei Tage nach seinem Tod von den Toten auferstanden ist. Zugleich meldet sich auch Skepsis und behält Wilhelm Busch doch recht, wenn er nüchtern dichtet: „Also geht alles zu Ende allhier/ Feder Tinte, Toback und auch Papier / Zum letzten Mal wird eingetunkt – dann kommt der große schwarze PUNKT“? Schluss. Punkt. Aus? So wie Menschen sich immer von vielem verabschieden müssen und ganz am Ende vom Leben, gleich wie lang und erfüllt es war?

Oder hat vielleicht der Schriftsteller Heinrich Böll Recht, der aus der Kirche ausgetreten ist aber dennoch weiterhin Gottesdienste und Messen besucht hat, weil er sich eine Welt ohne christlichen Glauben nicht vorstellen wollte, wenn er sagt: „Der Mensch ist ja ein Gottesbeweis. Ich meine die Tatsache, daß wir eigentlich alle wissen – auch wenn wir es nicht zugeben – daß wir hier auf der Erde nicht zu Hause sind, nicht ganz zu Hause. Daß wir also noch woanders hingehören und von woanders herkommen“. Menschen wünschen sich, Auferstehungsfreude und -kraft immer wieder zu erfahren, auch wenn sie an die Auferstehung Jesu nicht glauben.

Ein Mensch weint und kann doch wieder lachen!

Die Auferstehungshoffnung hat zwei Seiten und zwei Zeiten, so wie der Schauspieler Peter Ustinow einmal treffend gesagt hat: „Ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich auch keine Angst vor der Geburt hatte“. So macht Ostern Hoffnung, dass mit dem Tod eines Menschen nicht alles vorbei ist, sondern dass damit etwas Neues und Großes beginnt. Und Ostern macht Hoffnung und Mut, hier und heute immer wieder in das Leben vor dem Tod aufzustehen. Ja - schauen wir uns um, Ostern ist da - mitten unter uns! Ein Mensch fällt hin und steht wieder auf, weil ihm aufgeholfen wird! Ein Mensch fürchtet sich und verliert seine Angst, weil er darüber sprechen kann! Ein Mensch ist krank und findet Menschen, die bei ihm sind! Ein Mensch weint und kann doch wieder lachen! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für jeden Tag Auferstehungshoffnung und diese Hoffnung lässt sich nicht begrenzen.

Von OZ