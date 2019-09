Zirkow

Das Pferdetheater Rügen verlängert seine Spielzeit in den September hinein. In der neuen Aufführung des Pferdetheaters geht es um die Brücke zwischen Natur und Kultur, Wald und Stadt, die in der Gegenwart mehr und mehr zu verschwinden droht. Die neue Vorführung zum Thema „Wald“ ist im September jeden Sonnabend jeweils um 19.30 Uhr in der historischen Reithalle von Zirkow (Darzer Weg 65A) zu sehen. Kartenreservierung unter 038393/131550 oder www.pferdetheater.com.

Trailer Pferdetheater

Von Uwe Driest