Sassnitz

Weil seine Eltern das Meer so lieben, wurde Philipp Schwarz zum Insulaner. Vor 44 Jahren kam er in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald auf die Welt, wo die Familie seinerzeit lebte. „Mein Vater war schon damals ein leidenschaftlicher Segler“, erzählt er. Deshalb ließ sich die Familie kurz vor der Einschulung des Sohns auf Rügen nieder. Das beschauliche Polchow am Bodden wurde ihr neues Zuhause.

Philipp Schwarz ging im benachbarten Sagard zur Schule, studierte später in seiner Geburtsstadt Sporttourismus, zog wieder zurück nach Rügen und machte sich vor zehn Jahren mit einer Baumpflegefirma selbstständig. Gerade erst ist das Unternehmen an seinen neuen Firmensitz an der Lanckener Kreuzung in Sassnitz gezogen und eröffnet dort in wenigen Tagen ein Fachgeschäft für Gartentechnik. In der Hafenstadt lebt der 44-Jährige auch mit seiner Frau und den zwei Töchtern.

Philipp Schwarz bekam die Begeisterung für den Wassersport vermutlich in die Wiege gelegt. Viele Jahre betrieb er am Baaber Strand eine Segelschule und noch immer verbringt er die freie Zeit gern auf dem Meer – im Gegensatz zu seinen Töchtern. „Die sind richtige Pferdenarren und gehen viel lieber reiten.“

Von Maik Trettin