Sellin

Nach der Absage nun die Ansage: Vom 30. Juli bis 15. August finden am Selliner Hauptstrand an der Seebrücke die ersten „Meermusik – Picknickkonzerte“ statt. Dazu holt die Kurverwaltung Sellin in Kooperation mit der Dresdner Konzertagentur Aust eine erlesene Handvoll deutscher Herzblutmusiker an den Ostseestrand.

Statt der verschobenen großen Sommerkonzerte mit Mark Forster, Johannes Oerding und Bosse, die nun alle 2022 auf die Insel reisen und Sellin rocken werden, soll das Ende der kulturfreien Durststrecke eingeläutet werden. Zu den ersten Selliner Picknickkonzerten am Hauptstrand an der Seebrücke werden die Jungs von Gestört aber Geil am 30. und 31. Juli, Keimzeit am 7. August, Lea am 8. August und Lotte am 11. August sowie Michael Schulte am 15. August erwartet.

Picknickdecken mit zwei oder vier Plätzen

Bereits gekaufte Tickets aus 2020 für Gestört aber Geil bleiben gültig. Ticketbesitzer können ihr Ticket bis 30. Mai auf eine Show von Gestört aber Geil bei den Picknickkonzerten umbuchen.

Zur Auswahl stehen Picknickdecken mit jeweils zwei oder vier Plätzen. Jede Person benötigt ein Ticket. Tickets für das Selliner-Open-Air-Highlight gibt es ab sofort an allen Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de. Nähere Informationen bei der Kurverwaltung Sellin, Telefon: 038303/160.

Von OZ