Bergen

Viele Restaurants klagen über Einbußen, fordern Unterstützung und Hilfen. Zu Recht. Umso bemerkenswerter aber in diesem Zusammenhang eine Aktion die just in Bergen stattfand. Die Pizzeria „Mehana-Kastanie“ in Sehlen schrieb uns folgende Zeilen: „Die zurück liegenden Monate waren für uns alle schwer, doch wohl am schwersten waren wohl diese Zeiten für Mitarbeiter von Kranken und Pflegeberufen. Sich um kranke Menschen kümmern und dabei ständig die Angst im Hinterkopf zu haben, selbst zu erkranken. Wem sagt man Danke? Ärzten, Schwestern... es gibt zu viele.“

Gemeinsam mit der Verwaltung des Bergener Sana-Krankenhauses haben sie sich Gedanken gemacht und eine gute Lösung gefunden. „Da alle Mitarbeiter des Krankenhauses Ihre ganze Kraft einsetzen um es am Laufen zu halten, von der Reinigungskraft bis zum Klinikdirektor, kann man eigentlich niemanden außen vor lassen“, so das Schreiben von Mehana-Kastanie. Und so schritten sie zur Tat: Nun gibt es 450 Pizza Gutscheine für das Krankenhaus!

Von Anne Ziebarth