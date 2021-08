Sassnitz

Es klingt wie ein „Basta!“ Nachdem die Sassnitzer Stadtvertreter sich jahrelang untereinander und mit Fachleuten über die Neugestaltung ihres Kurplatzes gestritten haben, wollen sie jetzt offenbar das Ende der Dauer-Debatte einläuten und sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen: Der Platz bleibt, wie er ist – jedenfalls im Großen und Ganzen. Statt ihn mit Fördermitteln völlig neu zu gestalten, will man ihn mit Geld aus dem Stadthaushalt sanieren – und zwar in der bestehenden Form. Ein entsprechender Vorschlag der Bauverwaltung fand im Bauausschuss deutliche Zustimmung.

Vermutlich sind dessen Mitglieder auch das Hickhack leid. Seit Jahren haben sie sich wieder und wieder damit beschäftigt, immer wieder sollte der Baubeginn unmittelbar bevorstehen, immer wieder flammte die Diskussion kurz vorher erneut auf. Erst vor wenigen Wochen hatten die Fraktionen der Alternativen Freien Wähler (AFW) und der Sozialdemokratischen Partei (SPD) mit einem Antrag zum Kurplatz die Debatte wieder angeheizt. Die Mehrheit der Stadtvertreter folgte ihrem Ansinnen, bei der Wüstenrot-Stiftung anzufragen, ob die die Sanierung übernehmen würde. Die hatte vor rund drei Jahren die Muschel, die der Schalenbaumeister Ulrich Müther entwarf und errichtete, für rund 300000 Euro sanieren lassen.

Ellipse vor der Kurmuschel geplant

In dem Zuge hätte die Stiftung auch das Umfeld des denkmalgeschützten Bauwerks, also das Areal ringsum, hergerichtet. Doch zu dem Zeitpunkt verfolgte die Stadt noch andere Pläne: Der Platz sollte oval werden. Die Rahmenplanerin der Stadt, die diesen Vorschlag unterbreitete, berief sich dabei auf Skizzen, die in Müthers Nachlass aufgetaucht seien. Darin stand die Kurmuschel auf einem ellipsenförmigen Platz. Das sei die ursprüngliche Gestaltungsidee, die man heute wieder aufgreifen solle.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das ging nicht nur manchem Sassnitzer zu weit. Auch die Wüstenrot-Stiftung und die Denkmalbehörde hatten Bedenken: Es sei eine von vielen Ideen und sie sei nicht umgesetzt worden, aus welchen Gründen auch immer. Denkmalschutz diene dazu, den Bestand zu erhalten und nicht, unverwirklichte Ideen, die deren geistiger Vater vermutlich aus gutem Grund wieder verworfen hat, nachträglich umzusetzen. Deshalb versagte die untere Denkmalbehörde anfangs auch die Zustimmung zu dem Sassnitzer Ellipsen-Projekt, gab den Widerstand später aber auf.

Betonplatten zuerst sanieren

Gegen die jetzt vorgeschlagene „kleinen Lösung“ dürften auch die Denkmalschützer nichts einzuwenden haben. Denn am Grundprinzip der Gestaltung soll sich nichts ändern, lediglich der Zustand soll verbessert werden. Beginnen will man mit dem Belag des Platzes, dann kommen nach und nach die anderen Elemente an die Reihe. „Wir müssen sehen, ob wir alle Betonplatten auswechseln müssen oder wirklich nur die schadhaften ersetzen“, sagte Bauamtsleiter Rainer Möhrke. Ob es eine ganz neue Pergola gibt oder sie – wie zuletzt von den Planern empfohlen – durch eine Baumreihe ersetzt wird, solche und andere Details sollen nach und nach und entsprechend dem Sanierungsstand geklärt werden. Wichtig sei in erster Linie, dass die Fläche schleunigst wieder genutzt werde, so Möhrke. „Ich möchte, dass wir den Platz so bald wie möglich wieder bespielen können.“

Kommt Hilfe von Wüstenrot-Stiftung?

Dabei müsse man die „Salami-Taktik“ anwenden: immer Stück für Stück, soweit, wie das Geld reicht. Denn Zuwendungen vom Land wird es dafür voraussichtlich nicht geben. Die Sassnitzer hatten sich mit ihrem Oval um Fördermittel beworben. Wenn sie sich jetzt gegen einen Umbau und für die umfassende Reparatur entscheiden, werden sie die Kosten dafür mit hoher Wahrscheinlichkeit aus eigener Tasche zahlen müssen. Eine Anfrage bei der Wüstenrot-Stiftung, ob sie das Vorhaben unterstützen würde, läuft derzeit noch. 120000 Euro stehen aktuell im Haushalt der Stadt für die Sanierung des Platzes bereit; wie viel die Kommune in den kommenden Jahren investiert, dürfte Thema in den Haushaltsberatungen sein, die gegenwärtig in den Ausschüssen laufen.

Wenn nach der Saison am Kurplatz gearbeitet wird, hat das aber noch nichts mit der eigentlichen Platz-Sanierung zu tun – jedenfalls nicht auf dem Papier. Der Weg, der quer über den Platz führt, ist noch Teil des so genannten „Küstenweges“, der die Altstadt mit dem Ufer des Nationalparks verbindet. Er wurde in den zurückliegenden Monaten größtenteils schon hergerichtet. Es fehlt nur der letzte Abschnitt, der, der über den Kurplatz verläuft. Er wird die Veranstaltungsfläche nur tangieren, und zwar so, dass der Platz bei kostenpflichtigen Veranstaltungen auch abgesperrt werden kann, um Eintritt kassieren zu können.

Von Maik Trettin