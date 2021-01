Bergen

In Baabe stehen drei, in Putbus auch und am Nationalparkzentrum befindet sich ebenfalls eines. In den vergangenen Tagen schossen die großen Transparente wie Pilze aus dem Boden. Das Wort „Danke!“ ist auf allen zu lesen, in drei Variationen gibt es dazu die Botschaften „ Rügen: Mein Hafen! + Hoffnung!“, „ Rügen: Meine Insel! + Chance!“ und „ Rügen: Meine Heimat + Zukunft“. Doch so richtig kommt die Botschaft noch nicht bei den Rüganern an.

„Versteh ich nicht“, meint Simone Voigt, die am Hafen Lauterbach mit ihrer Cousine Katrin Eckhardt unterwegs ist. „Soll man jetzt der Insel für die Zukunft danken?“ Katrin Eckhardt schüttelt den Kopf. „Nee. Bestimmt den Arbeitgebern“, vermutet sie. „Heimat, ja! Das stimmt. Aber wem soll ich jetzt dafür danken?“ Beide leben gern auf der Insel und möchten nirgendwo anders wohnen, betonen sie. Mit der Plakataktion können sie aber nicht so recht etwas anfangen.

Rätselraten vor der Plakatwand

Dabei ist des Rätsels Lösung doch extra für die Einheimischen gedacht! Die Großplakate sind Teil einer Kampagne vom Tourismusverband Rügen und sollen ein großes Dankeschön an alle Einwohner sein. „Uns geht es darum, allen Menschen hier zu danken, für ihr Reinhängen, ihr Engagement und ihr Durchhalten im vergangenen , besonders schwierigen Jahr“, sagt Stefanie Lemcke vom Tourismusverband.

„Das war mal an der Zeit.“ Die Idee kam von Baabes Kurdirektorin Uta Donner, die sich immer wieder über die Kraft der Menschen in ihrer Gemeinde freute. „Nicht nur die Touristiker, jeder hat im Ort mitgemacht“, beschreibt sie. „Die Leute haben sich an die Mundschutzpflicht gehalten und ganz viel Zusammenhalt gezeigt. Jetzt, wo viele Leute zuhause sind, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, mich zu bedanken.“

Wie bei Kunst – Mehrere Interpretationen möglich

Sie präsentierte die Idee kurz vor Weihnachten im Tourismusverband und dort wurde sofort mit der Umsetzung begonnen. „23 der Großplakate wurden von den Gemeinden bereits bestellt und werden dieser Tage angebracht“, beschreibt Stefanie Lemcke. „Dazu gibt es von uns ein Set aus Postkarten und Aufklebern mit allen drei Motiven.“ Dass die Botschaft nicht auf den ersten Blick klar ist, findet sie nicht schlimm. Eher im Gegenteil.

„Wir haben genau über diesen Punkt diskutiert. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass es ruhig mehrere Deutungen geben kann“, sagt sie. Die Überlegung: „ Rügen danken?“ könne ja auch zu der Frage „Wer ist eigentlich Rügen?“ führen. „Und da ist die Antwort ja ganz spannend“, so Lemcke. „Das sind nämlich wir alle.“

Plakat ist ein Schnäppchen: Nur 50 Euro sind zu berappen

Bislang haben sich Baabe, Sellin, Putgarten, Lohme, Mönchgut und Putbus solche Großplakate gesichert. Auch das Parkhotel in Bergen macht mit, Ozeaneum und Weiße Flotte spielen die Dankesbotschaften digital auf Bildschirmen ein. „Gut 50 Euro“, koste so ein Plakat, sagt Lemcke. „Das ist ja eigentlich nicht so viel. Ich hoffe jedenfalls, dass das erst der Anfang ist und noch mehr Gemeinden auf Rügen mitmachen.“

Stefanie Lemcke vom Tourismusverband Rügen auf einem Sitzsack aus Planenmaterial Quelle: Anne Ziebarth

Nach der Verwendung kann ein Sitzsack draus werden

Die Plakate ließen sich übrigens weiterverwenden, sagt sie. „Wir haben uns aus dem gleichen Material schon mal bei einer Rügener Planenfirma Sitzsäcke machen lassen“, so die Tourismusexpertin. „Am Anfang sind die Leute etwas skeptisch, aber wenn sie erst mal drinsitzen, stellen sie fest, dass die Dinger sehr bequem sind.“ Auch für Gemeinden, die sich kein Plakat anschaffen wollen, gibt es die Möglichkeit, sich an der „Danke“-Aktion zu beteiligen. Die Vorlagen werden vom Tourismusverband digital zur Verfügung gestellt und können im Amtsblatt, auf digitalen Anzeigen oder ganz nach Gusto genutzt werden.

Von Anne Ziebarth