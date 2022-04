Sassnitz

Wie wird der Sassnitzer Stadthafen in zehn oder 15 Jahren aussehen? Über die Pläne, die unter der Federführung des zuständigen Sanierungsbüros BIG Städtebau in Zusammenarbeit mit der Kommune und der kommunalen Hafenbetriebs- und Entwicklungsgesellschaft (HBEG) entwickelt wurden, haben sich Stadtvertreter und Mitglieder der Fachausschüsse unterhalten. Konkret geht es dabei um die zentralen und damit wichtigsten Bereiche des Hafens: das Gelände rund um das Alte Kühlhaus und das Areal an der sogenannten Langen Reihe (früheres Sozialgebäude).

Die werden ihre Gesichter weiter in kleinen Schritten verändern, weg von ihrem ursprünglichen Industrie-Charme hin zu mehr Freizeitvergnügen und Gastronomie. Damit die Gäste die Lokale und Läden der Langen Reihe noch leichter erreichen, soll vor dem Haus eine Art Steganlage parallel zur Gebäudefront verlaufen. Über Stufen und Rampen wird dieser Steg den tiefer gelegenen Vorplatz mit den Gaststätten verbinden. Illuminieren könne man das Ganze mit Pollerleuchten, schlägt Annette Lange vom Neubrandenburger Planungsbüro A+S vor. Denkbar sei auch die Montage von Außenfahrstühlen, um das Obergeschoss barrierefrei zu erreichen.

Wintergärten vor der Langen Reihe

Auf den Terrassen sollen Windschutz-Wände und Wintergärten errichtet werden können. Das wünschen sich Gastwirte seit Langem. Die baurechtlichen Voraussetzungen hatten die Stadtvertreter mit entsprechenden Änderungen im Bebauungsplan schon vor geraumer Zeit geschaffen. Realisiert werden sollen die Pläne aber erst im Zuge der Umgestaltung des gesamten Platzes. Und da steht die HBEG noch ziemlich am Anfang. Die Neubrandenburger Planer haben nach Gesprächen mit der HBEG und den Mietern der Langen Reihe erst einmal die wichtigsten Wünsche zusammengefasst und erste Vorschläge unterbreitet. Jetzt soll ein Planer beauftragt werden, das alles in einer Zeichnung und weiteren Unterlagen zu Papier zu bringen. Hat man sich auf die konkrete Gestaltung geeinigt, werden die Arbeiten schließlich europaweit ausgeschrieben.

Geklärt werden muss in dem Zuge auch die Zukunft des Hafen-Krans. Wie lange der noch auf den Schienen an der Pier fahren kann, steht in den Sternen. Er ist nicht mehr der Jüngste. Etwa Mitte der 1980er Jahre war der einst auf einem Schiff montierte Kran dort ab- und im Sassnitzer Hafen wieder aufgebaut worden, erinnert sich Rainer Käning. Sein Unternehmen „Rean“ ist unter anderem in der Schiffsreparatur und im Schiffbau tätig. Dazu wurde seinerzeit auch der Kran benötigt. Schwere Teile konnten angehoben und innerhalb des Hafenbereichs von links nach rechts transportiert werden. Vorher waren für die Aufgaben nur mobile Kräne im Einsatz. Die hatten allerdings eine geringere Tragkraft und kamen mit ihren Auslegern auch nicht so weit wie der feste Kran. Zum Entladen, wie mancher vermuten könnte, habe der heutige Kran nie gedient.

In den 80er Jahren wurde der Kran im Sassnitzer Hafen installiert. Zuvor war er als Schiffskran demontiert worden. Quelle: Maik Trettin

Er wurde im Zusammenhang mit der Erweiterung der Pier installiert. Zuvor reichte das Hafenbecken dichter an die heutige Lange Reihe heran. Mit der Befestigung der Fläche wurden auch die Schienen eingebaut, auf denen der Kran fährt. Für viele Besucher des Hafens ist das mittlerweile zu einer Attraktion geworden, sagte Steffen Schröers im Bauausschuss. Dort hatte die Planerin über die Absicht der HBEG informiert, den Kran eines Tages stillzulegen. Die Stromkabel sollen gekappt und der Verlauf der Schienen nur noch durch eine spezielle Pflasterung angedeutet werden.

„Kran als technischen Zeitzeugen erhalten“

Besonders wirtschaftlich scheint der Hafenkran nicht zu sein. Er ist nur noch selten im Einsatz, sagt HBEG-Geschäftsführer Thomas Langlotz, werde aber gegenwärtig noch weiter unterhalten und auch regelmäßig durch den TÜV untersucht. Langfristig müsse man aber prüfen, ob sich der Aufwand lohne. Ganz ohne Kran, da sind sich Langlotz und Schröers einig, kommt der Stadthafen aber nicht aus. Gebraucht wird er unter anderem, um ein Schiff aus dem Wasser zu heben oder ins Hafenbecken abzusetzen. „Das könnte ein mobiler Kran aber auch leisten“, so der Stadtvertreter und der HBEG-Chef übereinstimmend. Schade fände es Rainer Käning, wenn der alte Kran ganz verschwände. Auch wenn das Hebezeug nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden könnte und stillgelegt werden müsste: „Zumindest als technischer Zeitzeuge sollte der Kran dem Hafen erhalten bleiben.“

Fischerei- und Hafen-Museum soll umziehen

Erhalten bleibt auch – wie bereits berichtet – das Alte Kühlhaus. Weil die künftige Nutzung des Gebäudes durch den praktisch völligen Niedergang der Küstenfischerei vor Rügen unklar war, hatte die HBEG vor drei Jahren einen Ideenwettbewerb ausgelobt. In den meisten Entwürfen gingen die Architekten von einem Abriss aus. Der Gedanke ist mittlerweile vom Tisch. Das Gebäude soll erhalten bleiben und weitere Nutzer bekommen. Die Kutter- und Küstenfisch GmbH, die hier Waren lagert, will zum Beispiel das Restaurant im Erdgeschoss rechts aktivieren. Im Haus soll außerdem eine große Fläche für Veranstaltungen hergerichtet werden. Außerdem ist der Umzug des Fischerei- und Hafenmuseums aus der Langen Reihe in das Alte Kühlhaus geplant.

Eine historische Ansicht des Hafens Sassnitz mit der Langen Reihe. Quelle: Stadtarchiv Sassnitz

Das, ist sich Planerin Annette Lange sicher, könne sich mit dem richtigen Konzept zum Landes-Fischereimuseum und zu einem Magneten im Stadthafen mausern. So umfangreich werde die Geschichte der Fischerei an keiner anderen Stelle im Land gezeigt. Um die inhaltliche Gestaltung der Ausstellung kümmert sich mit Markus Röhrbein ein ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund.

Aufschüttung oder Plattform?

Mit den baulichen Fragen hat die HBEG das Neubrandenburger Planungsbüro A+S beauftragt. In einem ersten Schritt soll der Vorplatz für eine sechsstellige Summe umgestaltet werden. Dort drängen sich derzeit Müllcontainer, parkende Autos und Lieferfahrzeuge. Künftig soll hier Platz für Fußgänger und die Gäste des neu zu eröffnenden Lokals von Kutter- und Küstenfisch sein. Die Parkplätze werden komplett verschwinden. Das Areal wird gepflastert und soll mit Bäumchen in Kübeln minimal begrünt werden. Optimal findet die Stadtvertreterin Svea Lehmann das nicht. „Dann haben wir da wieder eine vollversiegelte Fläche.“ Die Bäumchen würden auf dem Platz kaum für Schatten sorgen.

Umgestalten will die HBEG auch den Eingangsbereich des Kühlhauses. Wie genau der aussehen wird, ist aber noch nicht klar. Die Planerin Annette Lange könnte sich vorstellen, einen gläsernen Aufzug zu installieren. Während die Kaikante auf der Westseite des Kühlhauses (in Richtung ehemalige Eishalle) weiterhin für die Anlieferung und als Terrasse für das Eck-Lokal genutzt werden soll, können sich die Planer auf der Ostseite (Richtung Molenfuß) eine Aufschüttung im Hafenbecken oder eine schwimmende Plattform für Veranstaltungen unter freiem Himmel vorstellen. Auch Sitzterrassen im Bereich der jetzigen Slipanlage vor dem Restaurant „Kutter 4“ sieht ihre Skizze vor. Doch das ist – im Gegensatz zur Umgestaltung des Vorplatzes – noch ferne Zukunftsmusik. Konkrete Pläne dafür werden in den kommenden Monaten erst erarbeitet

Von Maik Trettin