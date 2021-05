Sassnitz

Oval oder eckig – wie der Kurplatz in Sassnitz nach der Sanierung aussehen soll, darüber streiten die dortigen Stadtvertreter seit Jahren ausdauernd. Befürworter aus beiden Lagern haben wieder und wieder Argumente für die jeweils von ihnen bevorzugte Form, beziehungsweise gegen die verschmähte zusammengetragen.

Der jüngste Versuch, das Blatt erneut zu wenden und eine Mehrheit für eine andere Variante zu finden, ist wenige Tage alt: SPD und AFW hatten in die Stadtvertretung am Dienstag, dem 27. April, einen Antrag eingebracht, der sinngemäß die Abkehr von der geplanten Ellipse hin zum rechteckigen Platz in der jetzigen Form bedeutet hätte. Doch der Antrag wurde zurückgezogen – vorerst.

Denn er würde für noch mehr Zeitverzögerung sorgen, machte der für Wirtschaftsförderung zuständige Bauamts-Mitarbeiter Leon Kräusche deutlich. In Vorgesprächen mit Vertretern des Schweriner Wirtschaftsministeriums habe man klären können, dass eine Förderung aus dem Programm für touristische Infrastruktur möglich sei. „Wir dürften da mit einer 90-prozentigen Förderung rechnen“, so Kräusche. Den entsprechenden Antrag über die Förderhöhe habe man beim Ministerium gerade im März gestellt. Man hoffe auf das Fördergeld noch in diesem Jahr. Dann könnte der Umbau beginnen. Folge man dem Ansinnen von SPD und AFW, wäre das für die Finanzierung und Umsetzung des Projekts „kontraproduktiv“.

Denkmalschützer skeptisch

Die genannten Fraktionen wollten die Wüstenrot-Stiftung an den Sanierungskosten beteiligen und ihr dafür ein maßgebliches Mitspracherecht bei der künftigen Platzgestaltung einräumen. Praktisch wäre damit auch die von der kommunalen Rahmenplanerin Erika Streubel bevorzugte ovale Form, für die die Stadtvertretung vor rund fünf Jahren votiert hatte, passé. Die Stiftung hatte auf ihre Kosten vor rund drei Jahren die denkmalgeschützte Kurmuschel des „Landbaumeisters“ Ulrich Müther sanieren lassen und würde auch gern den Platz wieder herrichten – allerdings nur in der ursprünglichen, rechteckigen Form. Von der Ellipse an dieser Stelle halten die Vertreter in der Stiftung gar nichts und würden sich entsprechend auch nicht am Bau des gepflasterten Ovals beteiligen.

Beim Land scheint man diese Pläne hingegen zu unterstützen und auch in der Stadtvertretung ist so mancher der ständig wieder aufflammenden Debatte überdrüssig. Viel zu viel Zeit sei durch das Hin und Her in der Stadtvertretung schon ins Land gegangen, ärgerte sich Svea Lehmann (Die Linke). „Wir müssten uns bei den Bürgern entschuldigen und erklären, dass wir die Verzögerung zu verantworten haben.“

Projekt immer teurer geworden

Dabei ist das Projekt aufgrund der steigenden Baupreise im Laufe der Jahre immer teurer geworden. Schätzte man die Kosten anfangs noch auf 300 000 Euro, so ist jetzt von rund 800 000 Euro die Rede. Es gebe eine Beschlusslage, die nach langem Ringen zustande gekommen sei. Darin sind neben der Form auch andere Details geregelt, unter anderem der Verzicht auf die Wiederherstellung der Pergola links und rechts der Kurmuschel. Stattdessen soll der Platz an der Stelle von jeweils einer Doppelreihe von Bäumen mit kleinen Kronen begrenzt werden.

Von Maik Trettin