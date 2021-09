Rügen: Polizei ermittelt zu mehreren Einbrüchen in Sassnitz

Sassnitz

Gleich mehrere Einbrüche hat es in den vergangenen Tagen in Sassnitz gegeben. Wie die Polizei mitteilte, drangen unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Hotel in der Walterstraße ein und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld im vierstelligen Bereich. Der Einbruch sei am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr durch eine Mitarbeiterin festgestellt worden.

In diesem Zusammenhang erhielt die Polizei außerdem die Information, dass bereits am 18. August ein Einbruch in eine leerstehende Villa in der Mittelstraße festgestellt wurde.

Zudem sollen unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag (18.30 Uhr) bis Mittwoch (8.10 Uhr) in der Mukraner Straße versucht haben, gewaltsam in einen Friseursalon einzudringen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen zu den Taten oder zu den Tätern gemacht haben, sich bei der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392-3070, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ