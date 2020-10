Bergen

Die eigene Schussligkeit brachte am Freitag einen 36-Jährigen aus Bergen auf Rügen in den Knast. Ein besorgter Mieter eines Mehrfamilienhauses im Wilhelm-Pieck-Ring wandte sich an dem Tag gegen 19.45 Uhr an die Polizei, weil er im Haus verdächtige Geräusche hörte. Er nahm an, dass jemand versuchte, in eine Wohnung einzubrechen.

Die eingesetzten Polizisten stießen dann auf den 36-Jährigen, der angab, seinen Wohnungsschlüssel vergessen, und deshalb die Tür der eigenen Wohnung aufgebrochen zu haben. Wie er das bewerkstelligt hatte, ist noch unklar, denn Aufbruchspuren an der Tür stellte die Beamten nicht fest.

Geldstrafe nicht gezahlt: Bergener nun in Haft

Dafür aber erheblichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Wie ein entsprechender Test ergab, hatte er 2,1 Promille intus. Seinen Rausch durfte er dann in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Stralsund ausschlafen.

Denn wie die Überprüfung der Personalien des 36-Jährigen ans Licht brachte, lag gegen den Bergener ein offener Haftbefehl vor. Er hatte eine Geldstrafe in Höhe von mehreren Tausend Euro nicht gezahlt. Ersatzweise muss er nun 31 Tage in der JVA verbringen.

Von Anja Krüger