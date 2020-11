Rügen

Am Montag kam die Polizei auf der Insel Rügen gleich zweimal aufgrund von alkoholisierten Verkehrsteilnehmerinnen zum Einsatz. „Gegen 19.15 Uhr teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer mit, dass er in Bergen auf Rügen in der Ringstraße eine Frau mit einem Auto Volkswagen beobachtete, die in Schlangenlinien fuhr“, teilt ein Polizeisprecher mit.

Beamte vom Polizeihauptrevier Bergen konnten das Fahrzeug kontrollieren. Die 58-jährige Fahrzeugführerin aus Bergen hatte vor Fahrtantritt Alkohol getrunken. Ein Test ergab einen Wert von 1,7 Promille. Hier folgte eine Blutprobenentnahme und der Führerschein der 58-Jährigen wurde sichergestellt.

Von Fahrbahn abgekommen

Etwa zwei Stunden später kam auf der Landesstraße 29 zwischen Poseritz und Zeiten auf Rügen eine 36-Jährige mit ihrem Pkw Citroen nach dem Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie geriet ins Schleudern und kam letztlich im Straßengraben zum Stehen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten erneut Alkoholeinfluss fest.

Eine Atemalkoholmessung bei der Frau von der Insel Rügen ergab einen Wert von 1,47 Promille. Auch sie musste sich einer Blutprobenentnahme durch einen Arzt unterziehen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun jeweils wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Von mo