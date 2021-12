Gingst

Eine 92-jährige vermisste Frau ist am Dienstag gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Rentnerin etwa 500 Meter von ihrer Wohnung in Gingst entfernt auf einem anliegenden Feld entdeckt. Sie hatte sich bei Minusgraden unter der Plane einer Heumiete vor der Kälte geschützt.

Gegen 7 Uhr war bei der Polizei über den Notruf der Hinweis eingegangen, dass die 92-Jährige vermisst wird. Nach ersten Erkenntnissen habe die ältere Dame, die dringend auf Medikamente angewiesen ist, gegen 6 Uhr ihre Wohnung in der Mühlenstraße in Gingst in unbekannte Richtung verlassen.

Hubschrauber im Einsatz

Das Polizeihauptrevier in Bergen habe umgehend Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben fünf Funkstreifenwagen kam ein Fährtenspürhund zum Einsatz. Ebenfalls wurde der Polizeihubschrauber angefordert. Dieser konnte die Frau nach zweistündiger Suche gegen 9 Uhr finden.

Durch die Hubschraubergeräusche kam die Gesuchte selbstständig unter der Plane hervor und konnte so von der Besatzung des Hubschraubers gerettet werden. Die Vermisste erlitt leichte Unterkühlungen und wurde zur weiteren Untersuchung und Versorgung durch einen Rettungswagen in ein anliegendes Krankenhaus gefahren.

