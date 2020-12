Rügen: Polizisten überraschen 16-Jährige zu Weihnachten

Bergen

Wer rechnet schon damit, sein gestohlenes Fahrrad jemals wiederzusehen? Anzeigen bei der Polizei dienen bekanntlich meist nur dazu, den Schaden bei der Versicherung geltend machen zu können. Denn die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen ist gering.

Eine andere Erfahrung machte nun eine 16-Jährige aus dem Umland der Stadt Bergen auf Rügen. Sie wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag von Polizisten des Bergener Hauptreviers überrascht.

Anzeige

Polizisten mit Intuition

Es war wohl Intuition, die die Beamten veranlasste, einen 34-jährigen Mann in Samtens zu kontrollieren. Er war ihnen am 26. Dezember gegen 12 Uhr an einer Bushaltestelle in Samtens aufgefallen. Bei sich hatte er ein goldenes Damenrad.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das goldene Rad der Marke Giant Mitte Dezember in Teschenhagen gestohlen worden war.

34-Jähriger unter Verdacht

Wie die Polizei berichtete, war der 34-Jährige davon selbst überrascht. Er habe es eine Woche zuvor für 100 Euro von einem Bekannten gekauft, gab er gegenüber den Polizisten an. Einen Nachweis dafür konnte er aber nicht erbringen. Und auch den Namen des Bekannten wollte er nicht nennen.

Er steht nun unter Verdacht, sich der Hehlerei strafbar gemacht zu haben. Das Fahrrad haben die Polizisten zunächst sichergestellt und später der 16-jährigen – wohl überglücklichen – Eigentümerin übergeben.

Sie hatte ihr Fahrrad am 16. Dezember gegen 18.30 Uhr am Bahnhof in Teschenhagen abgestellt und gesichert. Als sie drei Tage später wieder heimkehrte, war ihr Rad verschwunden.

Von Anja Krüger