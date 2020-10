Rügen

Betrunken, berauscht und teilweise auch noch ohne Fahrerlaubnis unterwegs waren am Wochenende mehrere Kraftfahrer auf der Insel Rügen unterwegs.

Allein am Sonnabend zwischen 10 und 18.30 Uhr gingen den Polizisten des Bergener Hauptreviers drei Verkehrssünder, die allesamt auf der Insel zu Hause sind, ins Netz. Ein litauischer Bürger musste zudem am frühen Sonntagmorgen seinen Pkw-Schlüssel den Polizisten überlassen.

Anzeige

Berauscht auf Tour durch West-Rügen

Gegen 10 Uhr stoppten die Beamten in Gingst einen 66-jährigen Pkw-Fahrer, der mit einem Opel Corsa unterwegs war. Er hatte laut verwertbarem Test 0,6 Promille intus und wird sich nun wohl auf ein Fahrverbot von mindestens einem Monat und die Zahlung eines Bußgeldes einstellen müssen.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Höher könnte die Strafe für einen 24-Jährigen ausfallen. Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle in Garz zogen die Polizisten den jungen Kraftfahrer aus dem Verkehr. Aufgrund von Auffälligkeiten vermuteten sie, dass der 24-Jährige unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein entsprechender Vortest reagierte schließlich positiv auf THC.

Er hatte sich einer Blutprobenentnahme zu unterziehen. Ebenso wie ein 29-Jähriger, auf den Polizisten aufgrund eines Hinweises aufmerksam wurden. Er solle unter Einfluss von Drogen unterwegs sein – ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen, und mit einem Pkw, der ihm nicht gehört. Die Polizisten stoppten ihn schließlich gegen 18.30 Uhr im Amtsbereich West-Rügen. Ein Drogenvortest reagierte tatsächlich positiv. Und auch bestätigte sich, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Litauer kassiert drei Anzeigen

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 0.15 Uhr, wurde das Bergener Polizeihauptrevier von Bundespolizisten informiert, dass sie an der Tankstelle in der Ringstraße in Bergen einen alkoholisierten Kraftfahrer festgestellt haben. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich, dass der Litauer 1,56 Promille intus hatte. Trunkenheit im Straßenverkehr war dann aber nicht das Einzige, wofür er eine Anzeige kassierte. Weder konnte er einen Führerschein vorzeigen, noch war der Audi A6, mit dem er unterwegs war, pflichtversichert. Zur Gefahrenabwehr stellten die Polizisten den Pkw-Schlüssel sicher.

Von Anja Krüger