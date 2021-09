Sellin

Die knallig-bunten Bilder, die in den Fluren der Selliner Kurverwaltung an den Wänden hängen, stechen sofort ins Auge. Grelle Farben, witzig-schräge Motive und Kompositionen – und doch poetisch-verträumt, verraten sie eine unverkennbare künstlerische Handschrift: Die Arbeiten stammen von Moritz Götze, der zu den bedeutendsten lebenden deutschen Pop-Art-Künstlern zählt.

Momentan hat der 1964 in Halle geborene Künstler eine große Werkschau mit 50 Arbeiten in der Galerie Alte Schule in Ahrenshoop. In Sellin sind derzeit zehn neue und ältere Arbeiten von ihm im Hauptsitz der Selliner Kurverwaltung, im historischen Warmbadgebäude nahe der Seebrücke, zu sehen. Den Clou hat der Selliner Galerist Knut Hartwich gelandet.

Kurverwaltung wird seit Monaten umgebaut

Die Kurverwaltung wird seit Monaten im Inneren saniert und umgebaut und hat ein neues Flair bekommen. Auch in den Fluren, wo schon immer mal wieder Kunst hing, sollte etwas Neues die Besucher erfreuen. „Ich habe überlegt, farblich und motivisch etwas zu finden, was passt. Dann habe ich an Moritz gedacht und ihn angerufen. Er hat einige Bilder geschickt und ich hatte auch noch ein paar im Archiv. Er ist ja schon lange in meinem Programm“, so Hartwich, der seit dreißig Jahren zeitgenössische Kunst verschiedener Genres ausstellt.

Moritz Götze war der erste Künstler, den der damals junge Rügener Galerist für seine erste Ausstellung auf die Insel holte. Das war 1990, als seine Galerie-Räume noch in Sassnitz waren. Seither ist Götze regelmäßiger Gast bei Hartwich in der alten Feuerwehr in der Selliner Schulstraße.

Umweltschutz ist dem Künstler wichtig

Die kleine auf die Räumlichkeiten perfekt abgestimmte Schau mit zwei 1,50 mal 2 Meter großen Hinguckern in der Kurverwaltung habe passend zum Standort einen maritimen Bezug, so Hartwich. Und so haben die Werke auch Namen, wie „Am Strand“ oder „Kaltes Klares Wasser“. Sie erzählen fantasievolle Geschichten und lassen den Betrachter meist schmunzeln. Ob witzige Strandszene oder ein Blick auf Wasser und Meer, auffällig ist das wiederkehrende Thema Müll.

Umweltschutz sei dem die Ostsee liebenden Künstler, der als Wahl-Mecklenburger im Sommer in Laage lebt, wichtig. Dabei geht es nicht nur um große Abfallberge, sondern auch um Zigarettenstummel im Strandsand. Auch das passe gut an den Ausstellungsort, findet Hartwich. Denn damit der Strand nicht verdreckt, verteilt die Kurverwaltung an Urlauber und Einheimische die sogenannten „Kippenkiller“, kleine Aschenbecherdöschen aus Metall.

Schau voraussichtlich noch bis Jahresende

Voraussichtlich noch bis Jahresende werden die Arbeiten von Moritz Götze die Flure der Selliner Kurverwaltung zieren. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der Kurverwaltung besichtigt werden: im September montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr, im Oktober montags bis freitags von 8.30 bis 16.30 Uhr.

Von Gerit Herold